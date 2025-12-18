JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens vor den im Februar anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Auftragswachstum im Industriesegment von vergleichbar 6,1 Prozent und liegt damit unter der Konsensschätzung. Die Wachstumsimpulse dürften vor allem der weiterhin starken Entwicklung im Bereich Digital Industries geschuldet sein, schrieb er. Mit seiner Schätzung für die operative Marge im Industriesegment liegt er ebenfalls etwas unter dem Konsens./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 235,5EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 21:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Rizk Maidi
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 277
Kursziel alt: 277
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
