JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens vor den im Februar anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Analyst Rizk Maidi rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Auftragswachstum im Industriesegment von vergleichbar 6,1 Prozent und liegt damit unter der Konsensschätzung. Die Wachstumsimpulse dürften vor allem der weiterhin starken Entwicklung im Bereich Digital Industries geschuldet sein, schrieb er. Mit seiner Schätzung für die operative Marge im Industriesegment liegt er ebenfalls etwas unter dem Konsens./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 235,5EUR auf Tradegate (18. Dezember 2025, 21:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 277

Kursziel alt: 277

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



