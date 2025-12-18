Amazon Aktie steigt um +2,59 % - 18.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von +2,59 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 193,51€, mit einem Plus von +2,59 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Obwohl sich die Amazon Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,70 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amazon Aktie damit um -4,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amazon auf -11,99 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,70 % 1 Monat -4,99 % 3 Monate -3,70 % 1 Jahr -14,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursaussichten der Amazon‑Aktie: Analysten (BMO, TD Cowen, Guggenheim) sehen durch beschleunigtes AWS‑Wachstum und stärkeres Werbegeschäft rund +30% Potenzial (Ziele ~300 USD). Diskutiert werden die aktuelle Tech‑Korrektur, eine 30‑Tage‑Konsolidierung (~8–9% Verlust), rund 17% unter dem 52‑Wochen‑Hoch, mögliche Einstiegsniveaus (z. B. 260 EUR) und Skepsis gegenüber den optimistischen Prognosen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,07 Bil.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.12.2025 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.