Aktien New York Schluss
Stabil bis etwas erholt dank Inflationsdaten und Micron
- US-Börsen erholen sich dank Micron und Inflationsdaten.
- Dow Jones schloss 0,14% höher, Gewinne schwinden.
- Unsicherheiten durch Shutdown belasten Inflationsdaten.
NEW YORK (dpa-AFX) - Inflationsdaten und ein starker Geschäftsausblick des Speicherchipherstellers Micron haben den US-Börsen am Donnerstag Erholungsimpulse beschert. Die teils deutlichen Gewinne bröckelten allerdings bis Handelsschluss spürbar ab.
Der Dow Jones Industrial beendete den Tag 0,14 Prozent höher auf 47.951,85 Punkten. Am vergangenen Freitag erst hatte der weltweit wohl bekannteste Aktienindex ein Rekordhoch bei 48.887 Punkten erreicht, anschließend dann aber überwiegend nachgegeben.
Die Inflationsrate in den USA war im November überraschend gefallen, was die Erwartung in puncto weiterer Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr untermauert. Allerdings gibt es wegen des von Oktober bis Mitte November teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") jede Menge Unsicherheitsfaktoren. "So gut die Entwicklung auf den ersten Blick allerdings aussieht, so fehleranfällig könnte die Berechnung der veröffentlichten Daten gewesen sein", blieb Christine Romar, Europa-Chefin bei CMC Markets, vorsichtig.
Wegen des Shutdowns fehle in den betroffenen Monaten die fortlaufende Erhebung der Preise in einigen Bereichen ganz, in anderen sei sie unvollständig. "Deshalb dürfte die Antwort auf die Frage nach dem übergeordneten Trend der Inflation in den USA wohl erst mit den Dezember- und Januar-Daten gegeben werden können."
Der marktbreite S&P 500 gewann 0,79 Prozent auf 6.774,76 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 legte um 1,51 Prozent auf 25.019,37 Punkte zu. Er hatte zuletzt besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen durch Anleger bei KI-Infrastrukturwerten gelitten.
Mit einem Jahresplus von 19 Prozent steht der Techwerte-Index 2025 weiterhin etwas besser da als Dow und S&P 500, die bislang um knapp 13 beziehungsweise etwas mehr als 15 Prozent gestiegen sind. Gleichwohl scheint der Nasdaq 100 charttechnisch weiter angeschlagen. Nach dem Rutsch unter die 50-Tage- und die 21-Tage-Linie - Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend - könnte sich die jüngste Konsolidierung daher trotz der aktuellen Gewinne noch weiter fortsetzen./ck/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 211,3 auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 22:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -5,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 238,57 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -40,79 %/-33,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Moin moin,
Das Jahr 2025 lief gut: Netto sind nach Steuern 42k an Dividenden eingegangen - auf das eingesetzte Kapital ist das eine Rendite von 5%.
Auf Grund der derzeit hohen Marktbewertung (Buffet-Indikator ca. 220% [in der .com-Kriese lag der BuffetIndikator bei 140%!] und ShillerKGV von 40) rechne ich in den kommenden Monaten mit einer Korrektur (DAX ca. 20k). Daher habe ich vor ein paar Wochen die größten Verluste und Gewinne in gleicher Höhe realisiert:
Verkauf (komplett) mit Verlust: pbb, Golub Capital, BASF, Evonik
Verkauf mit Gewinn: ING (komplett), MüRü (teil)
Kauf: Pfizer, Golub Capital (Rückkauf kürzlich wegen Record-Date)
Cash-Quote: 13%
Um nächste Jahr ähnliche hohe Dividenden zu erhalten, muss ich rechtzeitig Werte kaufen. Pfizer gleicht schon einen guten Teil der entgangenen Dividenden aus. Mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln - es ist, wie codiman gestern schrieb: "... dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit ...".
Selbstbetrachtungen