Nike kann mit Umsatzüberraschung nicht punkten - Aktie fällt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 65,63 auf NYSE (18. Dezember 2025, 22:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +1,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 63,15 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +6,66 %/+75,22 % bedeutet.