Nike kann mit Umsatzüberraschung nicht punkten - Aktie fällt
- Nike Umsatz steigt um 1% auf 12,4 Mrd. USD.
- Anleger enttäuscht, Aktie fällt um über 5%.
- Gewinn sinkt um 30% auf 792 Mio. USD.
BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Nike hat trotz stärker als erwartet ausgefallener Erlöse seine Anleger enttäuscht. Zwar stieg der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) um ein Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Beaverton (Oregon) mitteilte. Analysten hatten zuvor im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet. Doch Nike-Chef Elliott Hill konnte die skeptischen Investoren zunächst nicht vom Zahlenwerk überzeugen. Probleme hat der US-Konzern nämlich weiter in China und mit seiner Marke Converse. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als fünf Prozent.
Die Bruttomarge - also das Verhältnis dessen, was nach den Herstellungskosten von den Verkaufspreisen noch übrig bleibt - sank um 3 Prozentpunkte auf 40,6 Prozent, Nike machte dafür vor allem Einfuhrzölle in Nordamerika verantwortlich. Unter dem Strich sackte der Gewinn um ein knappes Drittel auf 792 Millionen Dollar ab, weil Nike auch mehr Geld für Marketing ausgab./men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 65,63 auf NYSE (18. Dezember 2025, 22:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +1,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 63,15 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 115,00USD was eine Bandbreite von +6,66 %/+75,22 % bedeutet.
So ist es, der Nike Aktienkurs stand mal bei über 150€ !