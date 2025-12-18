    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYTN Innovations AktievorwärtsNachrichten zu HYTN Innovations
    HYTN begrüßt US-Präsidialverordnung zur Einstufung von Cannabis in Schedule III

    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, begrüßt die Ankündigung der US-Regierung, dass sie eine Präsidialverordnung erlassen hat, mit der die Bundesbehörden angewiesen werden, die Einstufung von Cannabis als kontrollierte Substanz unter Schedule III gemäß US-Bundesrecht zu veranlassen.

     

    Die Präsidialverordnung weist die zuständigen Bundesbehörden an, die erforderlichen Verwaltungsverfahren einzuleiten, um Cannabis gemäß dem US-Gesetz über kontrollierte Substanzen von Schedule I in Schedule III zu überführen. Eine Einstufung in Schedule III würde Cannabis in dieselbe Kategorie von Betäubungsmitteln einordnen wie Substanzen wie Paracetamol mit Codein, Testosteron und bestimmte anabole Steroide. Damit würde die zugelassene medizinische Verwendung anerkannt und gleichzeitig die behördliche Kontrolle beibehalten. Bei Umsetzung durch die entsprechenden Regulierungsprozesse würde diese Änderung einen Rahmen schaffen, in dem Cannabis als kontrolliertes Arzneimittel reguliert werden kann und nicht mehr ausschließlich unter die staatlichen Vorschriften für Freizeit- oder medizinisches Cannabis fällt.

     

    Bei einer Einstufung in Schedule III würden Cannabisprodukte für medizinische Zwecke voraussichtlich unter die Aufsicht der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und der Drug Enforcement Administration (DEA) fallen und den geltenden bundesstaatlichen Anforderungen für Herstellung, Handhabung, Forschung, Verschreibung und Import unterliegen. Diese Anforderungen würden sich erheblich von den bestehenden Rahmenbedingungen der einzelnen Bundesstaaten unterscheiden. Diese erlauben derzeit den Verkauf von Cannabisprodukten, obwohl Cannabis auf Bundesebene aktuell noch in Schedule I eingestuft ist.

     

    „Wir begrüßen diese Entwicklung in den Vereinigten Staaten“, sagte Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN. „Die Verordnung zeigt einen strukturierteren und besser kontrollierten Regulierungsansatz für Cannabis, der mit den etablierten pharmazeutischen Rahmenbedingungen im Einklang steht. Angesichts der sich verändernden regulatorischen Erwartungen hat sich HYTN auf den Aufbau von Systemen, Infrastrukturen und Qualitätsstandards konzentriert, die mit der GMP-basierten Arzneimittelherstellung im Einklang stehen. Wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie dieser Prozess die zukünftigen regulatorischen und kommerziellen Entwicklungen beeinflussen wird.“

