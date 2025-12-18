JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 2.133EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.



