JPMORGAN stuft Hermes auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes vor den am 12. Februar erwarteten Jahreszahlen von 2400 auf 2350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen auf Basis aktueller Branchenzahlen, Währungskursentwicklungen und Gesprächen mit dem Management des Luxusgüterherstellers. Sie rechnet mit einem "guten vierten Quartal"./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 13:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 2.133EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2350
Kursziel alt: 2400
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
