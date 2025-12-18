    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMorgan Sindall Group AktievorwärtsNachrichten zu Morgan Sindall Group
    Historische Produktion von mit Graphen angereichertem Zement erfolgreich abgeschlossen

    Historische Produktion von mit Graphen angereichertem Zement erfolgreich abgeschlossen
    Highlights

    • Produktion von 600 Tonnen kohlenstoffarmen mit PureGRAPH verbessertem Zement durch einen der größten Zementhersteller des Vereinigten Königreichs erfolgreich abgeschlossen
    • Mit Graphen angereicherter Zement wird von zahlreichen Endnutzern für verschiedene Anwendungen eingesetzt, z. B. bei Betondachsteinen für den nachhaltigen Wohnungsbau.
    • First Graphene wird mit FP McCann, Morgan Sindall und Breedon zusammenarbeiten, um den effizienten Einbau von mit PureGRAPH verbessertem Beton über alle Projekte hinweg zu gewährleisten.
    • Mehrere andere Organisationen aus dem Vereinigten Königreich sowie Australien haben Mengen des Versuchsmaterials für Tests in ihren jeweiligen Bereichen angefordert.

    SYDNEY, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX:FGR; „First Graphene" oder „das Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Produktion von etwa 600 Tonnen mit Graphen angereichertem Zement bekannt zu geben, bevor eine Reihe neuer Versuchsprojekte im Vereinigten Königreich anlaufen.

    Die große Menge Zement enthält etwa drei Tonnen des Zusatzstoffs PureGRAPH-CEM von First Graphene und wurde von seinem kommerziellen Partner Breedon Group PLC („Breedon") im Hope Cement Works in Derbyshire hergestellt.

    Die Produktion dieses historischen Volumens von mit Graphen angereichertem Zement stellt einen wichtigen Meilenstein für die Zement- und Betonindustrie dar und zeigt, dass es möglich ist, ein umweltfreundlicheres Produkt in großem Maßstab herzustellen.

    Die Herstellung wurde bei Hope Cement Works innerhalb eines Tages effizient abgeschlossen, wobei PureGRAPH-CEM in der letzten Mahlstufe zugegeben wurde.

    Der mit Graphen verbesserte Zement ermöglicht Anwendern, ihren CO2-Fußabdruck um bis zu 16 % zu verringern, da weniger kohlenstoffintensiver Klinker benötigt wird.

    Der mit PureGRAPH verbesserte Zement befindet sich derzeit im Lager, um für Beton in drei großen Projekten im Vereinigten Königreich eingesetzt zu werden. Außerdem erhält ihn die Universität Manchester für Druckfestigkeitstests sowie Analysen der Betonleistung.

    Michael Bell, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von First Graphene, erklärte:

    „Die Produktion von 600 Tonnen Zement, der unser PureGRAPH-CEM enthält, ist ein historischer Meilenstein auf unserem Weg und zeigt, dass unser Produkt für die Produktion in großem Maßstab geeignet ist.

