    Cognizant und Microsoft erweitern ihre Partnerschaft, um die KI-Transformation voranzutreiben und die Erfahrungen von Frontier Firms zu verbessern

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Zusammenarbeit setzt auf Co-Innovation, um KI-gestützte Lösungen bereitzustellen. Dafür werden Microsofts bewährte Cloud sowie die Branchenplattformen von Cognizant kombiniert, sodass Organisationen Arbeit neu definieren und Innovation skalieren können.

    TEANECK, N.J., 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um globale Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-gestützte Frontier Firms zu werden: Organisationen, die Arbeit neu definieren, neuen Wert erschließen und Innovation verantwortungsbewusst umsetzen.

    New Cognizant Logo

    Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Cognizant und Microsoft gemeinsam branchengerechte KI-Lösungen entwickeln, diese weltweit gemeinsam vermarkten sowie bei groß angelegten Abschlüssen in Schlüsselsektoren wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel sowie Fertigung zusammenarbeiten.

    Die Partnerschaft wird agentenbasierte KI sowie Copilot-Funktionen auf der Grundlage von Work IQ, Foundry IQ und Fabric IQ in unternehmenskritische Arbeitsabläufe einbetten, um Produktivität, Kundenerlebnis sowie betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern. Diese Partnerschaft erweitert zudem die Cognizant Neuro AI Suite, die Cognizant auf den Markt bringt und die Microsoft Cloud- sowie KI-Services nutzt.

    „KI bildet heute die Grundlage und prägt jedes Transformationsprogramm, das wir vorantreiben", sagte Ravi Kumar S, Geschäftsführer von Cognizant. „Wir werden gemeinsam skalierbare Lösungen entwickeln, diese weltweit gemeinsam vermarkten sowie bei großen Abschlüssen zusammenarbeiten. So liefern wir unseren Kunden messbare Ergebnisse und richten diese Partnerschaft an unserer Drei-Vektoren-KI-Builder-Strategie aus."

    Kumar fügte hinzu: „Durch die Kombination von Microsofts bewährter Cloud und KI mit den Branchenplattformen von Cognizant sind wir gut positioniert, um Kunden bei der Herausforderung der letzten Meile zu unterstützen und KI unternehmensweit zu skalieren."

    Cognizant wird die Einführung von Microsoft 365 Copilot und GitHub Copilot in den Delivery- sowie Beratungsteams ausweiten und gleichzeitig Beschäftigte in Microsoft Azure, Azure AI Foundry und verwandten Technologien weiterbilden, um eine agile, KI-kompetente Belegschaft zu schaffen. Die Zusammenarbeit wird außerdem die firmeneigenen Plattformen von Cognizant nutzen, darunter TriZetto, Skygrade und FlowSource, um branchenspezifische Fortschritte zu erzielen sowie die Softwareentwicklung in großem Umfang zu modernisieren. 

