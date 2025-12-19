LIR Life Sciences ernennt Dr. Peter Singer zum wissenschaftlichen Berater

Vancouver, Kanada – 18. Dezember 2025 / IRW-Press / LIR Life Sciences Corp. (CSE: SKNY) (FWB: N790, WKN: A41QA9) („LIR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Peter Singer, ein internationaler Gesundheitsexperte und ehemaliger Sonderberater (Special Advisor) des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Unternehmen ab sofort als wissenschaftlicher Berater (Scientific Advisor) unterstützen wird.

Dr. Singer hat mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Gesundheitsinnovation, öffentliche Gesundheitspolitik und globale Entwicklung. In der WHO bekleidete er eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der globalen Strategie und der „Triple Billion“-Ziele der Organisation und deren Umsetzung in den jeweiligen Programmen und Mitgliedstaaten. Den Schwerpunkt seiner Arbeit bildeten die messbaren Auswirkungen auf Länderebene, die Koordinierung zwischen multilateralen Gesundheitsorganisationen sowie die Ausrichtung von gesundheitsbezogenen Investitionen auf Ziele der nachhaltigen Entwicklung.[1]

Vor seiner Funktion bei der WHO war Dr. Singer Chief Executive Officer der gemeinnützigen Organisation Grand Challenges Canada, wo er die Zuteilung von Finanzmitteln in Höhe von über 450 Mio. CAD zur Unterstützung von mehr als 1.000 Gesundheitsinnovationen in über 90 Ländern beaufsichtigte. Diese Initiativen waren darauf ausgelegt, den globalen Herausforderungen im Gesundheitswesen mit messbaren und kosteneffizienten Lösungen zu begegnen. Dr. Singers Karriere im wissenschaftlichen Bereich umfasste Anstellungen als Professor Emeritus of Medicine an der University of Toronto und als ehemaliger Direktor des Joint Centre for Bioethics, wobei seine Forschungsaktivitäten von der Medizinethik über Gesundheitssysteme bis hin zu Innovationsrichtlinien reichten. [2]

Dr. Singer hat mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Unter anderem wurde er mit dem Michael Smith Prize als Kanadas Gesundheitsforscher des Jahres im Bereich Bevölkerungsgesundheit und Gesundheitswesen (Health Researcher of the Year in Population Health and Health Services) geehrt und für seine Verdienste um die globale Gesundheit und Bioethik zum Officer of the Order of Canada ernannt. Er ist Fellow der Royal Society of Canada, der Canadian Academy of Health Sciences, der U.S. National Academy of Medicine und der World Academy of Sciences. [3]