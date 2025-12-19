    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHigh Tide AktievorwärtsNachrichten zu High Tide
    High Tide begrüßt historische Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis und zur Erstattung von CBD-Produkten durch Medicare

    Foto: adobe.stock.com

    Das Unternehmen bestätigt, dass es die Möglichkeiten für eine Lizenzierung seiner Einzelhandelsmarke Canna Cabana in den USA prüft

     

    NuLeaf Naturals und FAB CBD evaluieren Medicare-konforme Produktkategorien

     

    CALGARY, AB, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel fokussiertes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – begrüßten heute die vom Weißen Haus erlassene Präsidialverordnung zur Neuklassifizierung von Cannabis sowie die Ankündigung der Centers for Medicare & Medicaid Services, voraussichtlich ein Pilotprogramm zu starten, das bestimmten Leistungsempfängern von Medicare eine kostenlose Behandlung mit CBD ermöglicht.

     

    „Diese Präsidialverordnung ist einer der bedeutendsten Schritte in der Reform der US-Bundesgesetze zu Cannabis seit mehr als 50 Jahren. Die Neueinstufung ist zwar keine vollständige Legalisierung, aber die Ankündigung des Präsidenten bezüglich der Erstattung von CBD-Produkten durch Medicare ist eine besonders wichtige Entwicklung, die auf eine wachsende parteiübergreifende Dynamik hin zu einer vernünftigeren Cannabis- und CBD-Politik hindeutet“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „High Tide hat erfolgreich ein differenziertes Einzelhandelsmodell in mehreren Jurisdiktionen etabliert und ist weiterhin gut positioniert, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, insbesondere in der Kategorie der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte“, so Herr Grover weiter. „Unsere führenden US-CBD-Marken NuLeaf Naturals und FAB CBD entwickeln derzeit Produktkategorien, die mit Medicare kompatibel sind, um eine mögliche Aufnahme in die Zusatzleistungen von Medicare Advantage zu unterstützen. Dabei bauen wir auf unseren bestehenden CGMP-zertifizierten Betrieben und unserem großen Direktkundenstamm auf. Parallel dazu prüfen wir Strukturen, die eine Ausweitung von Canna Cabana durch Lizenzierung auf den US-Markt ermöglichen könnten, während wir gleichzeitig die Compliance mit unseren NASDAQ- und TSXV-Notierungen aufrechterhalten. Angesichts von bereits rund vier Millionen US-Kunden in unserer Datenbank sehen wir ein bedeutendes langfristiges Potenzial sowohl auf dem bundesweit konformen CBD-Wellness-Markt als auch auf den regulierten Cannabismärkten.“

