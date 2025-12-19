Wirtschaft
Vonovia kritisiert Mietpreisbremse als "sozial blind"
Gleichzeitig unterstützte sie das Bestreben der Bundesregierung, Mietwucher stärker zu bestrafen. "Wer die Zwangslage auf dem Wohnungsmarkt ausnutzt und Mietwucher betreibt, sollte sanktioniert werden." Das beste Mittel gegen Wohnungsmangel sei aber der Neubau, die Wohnungsknappheit belaste die Menschen und Wirtschaft, so Werhahn.
Auch die Berliner Enteignungsinitiative führte Werhahn auf die Probleme der Menschen in Berlin zurück, überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Aber auch hier sei die richtige Antwort der Neubau. "Wenn wir in Deutschland die Probleme der Menschen lösen, wird das den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken", sagte sie. Vonovia sei ein Teil der Lösung, weil das Unternehmen Wohnungen baue. Die Debatte werde auch nicht von Vonovia-Mietern getrieben, so Werhahn. "Bei unseren Mietern haben wir sehr hohe Zufriedenheitsquoten."
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist in den letzten Wochen auf ein neues Jahreshoch im Jahr 2025 geklettert. Im Gegenzug sind die Spreads der europäischen Staatsanleihen auf Jahrestiefstände zurück gefallen. Ursächlich für den Zinsanstieg sind wohl Äußerungen von Isabel Schnabel (Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank) die sich im Jahr 2026 bereits wieder die ersten Leitzinserhöhungen vorstellen kann und etwas bessere Konjunkturdaten in der EU. Auch die Forwardsätze für den Geldmarkt zeigen eine mögliche Leitzinsanhebung im Jahr 2027 bereits schon an. Ich persönlich denke der Zinsanstieg sollte langsam an Dynamik verlieren und im Gegenzug werden die Spreads der Staatsanleihen im Jahresverlauf 2026 wieder ansteigen. Solange hier die magische Marke von 3% bei den zehnjährigen Bundesanleihen nicht nachhaltig heraus genommen wird, ist das für mich eine normale Volatität.
Bin seit ein paar Tagen auch mit einer Erstinvestition dabei, werde bei Kursrücksetzern weiter zukaufen. Meine Kaufargumente waren das Stärke-Schwächen-Profil des Unternehmens, die Dividendenrendite auf aktuellem Niveau, deutlicher Abstand zum NAV sowie Nutzung Korrelationseffekte der Assetklasse Immobilienaktien in meiner persönlichen Asset Allokation.
Stärken
▪ Risikoarmes, eigenes Immobilienportfolio in reguliertem Wohnimmobiliensektor mit dauerhaft geringen Leerstandsquoten und guter regionaler Diversifikation, weitgehend losgelöst von gesamtwirtschaftlichen Schocks.
▪ Gute Verschuldungskennzahlen mit einer Beleihungsquote (Loan-to-Value; LTV) von unterhalb 50 %
▪ Gute Liquiditätssituation, stabile Cashflows aus der Vermietung und sehr gutem Zugang zu Kapitalmarktfinanzierungen.
▪ Steigende Mietnachfrage in deutschen Ballungszentren und eine sukzessive Aufwertung des Immobilienportfolios durch Investitionen (ESG-Faktor).
▪ Wachstumsinitiativen durch beschlossene Investitionen in den Ausbau der Handwerkerleistungen, die Rückkehr zum Neubau, den Ausbau von Photovoltaik und moderne Wärmeinfrastruktur.
Herausforderungen
▪ Marktumfeld aus unstetigen Rahmenbedingungen bzgl. Kapitalmarktzinsen, Baukosten, hohen Umweltauflagen und öffentlichen Investitionsprogrammen beeinflusst Bewertungen von Immobilienbeständen und schränkt die Projektierungs- und Transaktionsvolumina im Immobiliensektor ein.
▪ Konzentration auf den stark regulierten Wohnungsmietmarkt der Metropolregion Berlin (rund 1/3 des Bestandes)
▪ Regulatorische Änderungen wie beispielsweise Mietpreisdeckel, Umlagefähigkeit von Kosten oder Modernisierungs auflagen können sich jederzeit negative auf den operativen Cashflow und die Konzernrentabilität auswirken.