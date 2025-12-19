Vonovia kritisiert Mietpreisbremse als "sozial blind"

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist in den letzten Wochen auf ein neues Jahreshoch im Jahr 2025 geklettert. Im Gegenzug sind die Spreads der europäischen Staatsanleihen auf Jahrestiefstände zurück gefallen. Ursächlich für den Zinsanstieg sind wohl Äußerungen von Isabel Schnabel (Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank) die sich im Jahr 2026 bereits wieder die ersten Leitzinserhöhungen vorstellen kann und etwas bessere Konjunkturdaten in der EU. Auch die Forwardsätze für den Geldmarkt zeigen eine mögliche Leitzinsanhebung im Jahr 2027 bereits schon an. Ich persönlich denke der Zinsanstieg sollte langsam an Dynamik verlieren und im Gegenzug werden die Spreads der Staatsanleihen im Jahresverlauf 2026 wieder ansteigen. Solange hier die magische Marke von 3% bei den zehnjährigen Bundesanleihen nicht nachhaltig heraus genommen wird, ist das für mich eine normale Volatität.

Wie bereits mehrfach im Forum geschrieben sind die Verbindlichkeiten der Vonovia über einen Zeitraum von 10 Jahren, wenn auch nicht gleichmäßig, verteilt, insofern betrifft der Zinsanstieg immer nur das fällige Volumen. Der Emittent betreibt daneben auch ein aktives Refimanagement und kauft in diesem Zusammenhang auch am Kapitalmarkt Bonds mit einer hohen Verzinsung aktiv zurück bzw. nutzt die eingebetten Make-Whole-Klauseln (Bundrendite zzgl. Aufschlag) zur vorgezogenen Rückzahlung, diese Maßnahmen stärken das operative Ergebnis.





Aktuell ist das Thema Immobilien (offene Immobilienfonds und Immobilienaktien) sehr negativ in den Kapitalmärkten unterlegt, deshalb ist hier kurzfristig in dieser Assetklasse nicht viel zu verdienen, für mich zählt der Sachwertgedanke mit hohem Abschlag zum NAV, Dividendenrendite und dies bei einem langfristigen Anlagehorziont. In den jetztigen Kursen ist m.E. sehr viel negatives bereits eingepreist.





P.S. Habe gestern meinen Bestand auf das finale Zielvolumen aufgestockt.





