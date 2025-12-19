Intelligente Pyrolyseanlagen von Niutech unterstützen einen weltweit renommierten Konzern bei einem Projekt zum chemischen Recycling von Kunststoffabfällen

JINAN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine bekannte internationale Gruppe führte weltweit strenge Evaluierungen von inländischen und internationalen Anbietern der gleichen Branche durch. Nach einer umfassenden Bewertung des Fortschritts, des Reifegrads sowie der Stabilität der technischen Ausrüstung entschied sich die Gruppe schließlich für Niutechs „Next-Generation of Large-Scale Industrial Continuous Intelligent Waste Plastic Pyrolysis Technology and Complete Equipment Set" („Pyrolysetechnologie der nächsten Generation für die großtechnische, kontinuierliche, intelligente Verwertung von Kunststoffabfällen einschließlich kompletter Anlagenlösung"). Diese Entscheidung führte zur Investition und zum Bau einer hochmodernen Anlage für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen in Vietnam.

Derzeit ist die Anlage erfolgreich in Betrieb und läuft seit mehreren Monaten kontinuierlich sowie effizient, wobei alle Indikatoren der Pyrolyseprodukte die Erwartungen erfüllen. Die fortschrittliche technische Ausrüstung von Niutech hat sich in der Praxis als äußerst sicher, zuverlässig und umweltfreundlich erwiesen und wurde vom Kunden hoch gelobt. Dies hat zudem die Leistungsfähigkeit von Chinas hochwertiger Umweltschutztechnik unter Beweis gestellt und ist ein weiterer wichtiger Erfolg der intensiven Zusammenarbeit zwischen Niutech und der internationalen Gruppe im Bereich des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen. Derzeit sind die Vorbereitungen für die Erweiterung des Projekts weitgehend abgeschlossen, zudem laufen Pläne zur Übertragung und Ausweitung auf weitere Regionen.