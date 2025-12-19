    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    Meilenstein bei Almonty Industries! Volle Auftragsbücher bei Renk und TKMS! Das sagen Analysten.

    Meilenstein bei Almonty Industries. Die Wolfram-Mine in Südkorea geht in Betrieb. Damit steht der Rohstoff-Perle in den kommenden Jahren ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum bevor. Analystenschätzungen basieren auf deutlich niedrigen Preisen und …

    Meilenstein bei Almonty Industries. Die Wolfram-Mine in Südkorea geht in Betrieb. Damit steht der Rohstoff-Perle in den kommenden Jahren ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum bevor. Analystenschätzungen basieren auf deutlich niedrigen Preisen und könnten dementsprechend zu niedrig sein. Die Aktie springt wieder an. Rüstungsaktien werden derzeit vom möglichen Frieden in der Ukraine belastet. Dabei sind die Auftragsbücher gut gefüllt. Renk freut sich kurz vor Weihnachten über eine Millionenorder der Bundeswehr für verschiedene Panzer. TKMS muss sich für die kommenden Jahre keine Umsatzsorgen machen. Der Auftragsbestand summiert sich auf 18,5 Mrd. EUR und entspricht fast dem neunfachen Jahresumsatz. Analysten raten zum Kauf.

