Meilenstein bei Almonty Industries! Volle Auftragsbücher bei Renk und TKMS! Das sagen Analysten. Meilenstein bei Almonty Industries. Die Wolfram-Mine in Südkorea geht in Betrieb. Damit steht der Rohstoff-Perle in den kommenden Jahren ein starkes Umsatz- und Ertragswachstum bevor. Analystenschätzungen basieren auf deutlich niedrigen Preisen und …



