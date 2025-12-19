    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Puma-Übernahme zu 27,50 EUR? D-Wave will an Milliardentopf der Regierung! Analysten trauen der Power Metallic Mines Aktie 200 % zu!

    Wird Puma zu einem Preis von 27,50 EUR je Aktie übernommen? Dies hält die DZ Bank für möglich. In Frage kommt aus Sicht der Analysten ein chinesischer Konzern. Aus eigener Kraft scheint die Sportartikelikone derzeit keine Kursfantasie entfachen zu …

    Puma-Übernahme zu 27,50 EUR? D-Wave will an Milliardentopf der Regierung! Analysten trauen der Power Metallic Mines Aktie 200 % zu!
    Foto: esg-aktien.de
    Wird Puma zu einem Preis von 27,50 EUR je Aktie übernommen? Dies hält die DZ Bank für möglich. In Frage kommt aus Sicht der Analysten ein chinesischer Konzern. Aus eigener Kraft scheint die Sportartikelikone derzeit keine Kursfantasie entfachen zu können. Dagegen hat Power Metallic Mines im laufenden Jahr überzeugende Fortschritte gemacht und das Unternehmen auf ein neues Level gehoben. Die Aktie spiegelt dies nicht wider. Analysten sehen 200 % Kurspotenzial. Der Kurs von D-Wave Quantum macht derzeit Pause. Neue Fantasie könnten mögliche Regierungsaufträge bringen. Um diese an Land zu ziehen, gründet der Quantum-Spezialist eine eigene Geschäftseinheit.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Puma-Übernahme zu 27,50 EUR? D-Wave will an Milliardentopf der Regierung! Analysten trauen der Power Metallic Mines Aktie 200 % zu! Wird Puma zu einem Preis von 27,50 EUR je Aktie übernommen? Dies hält die DZ Bank für möglich. In Frage kommt aus Sicht der Analysten ein chinesischer Konzern. Aus eigener Kraft scheint die Sportartikelikone derzeit keine Kursfantasie entfachen zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     