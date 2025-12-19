    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vantage gewinnt den Titel „Best Mobile Trading App - APAC" bei den UF Awards APAC 2025

    PORT VILA, Vanuatu, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, der führende Multi-Asset-Broker, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen bei den renommierten UF AWARDS APAC 2025, die während der iFX EXPO Asia 2025 stattfanden, als Best Mobile Trading App – APAC ausgezeichnet wurde.

    Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

    Mittlerweile in der sechsten Auflage würdigen die UF Awards APAC herausragende Leistungen in der gesamten Asien-Pazifik-Region und zeichnen führende Fintech- und Online-Trading-Marken aus, die exzellente Produkte und Dienstleistungen anbieten. Diese Auszeichnung wurde der Marke Vantage im Rahmen der regionalen Preiskategorien der Veranstaltung verliehen.

    Die Auszeichnung „Best Mobile Trading App" würdigt Vantages Bestreben, ein erstklassiges mobiles Nutzererlebnis bereitzustellen. Mit intuitivem Design, blitzschneller Ausführung und fortschrittlichen Funktionen, die sowohl für neue als auch für erfahrene Händler entwickelt wurden, bietet die mobile Plattform von Vantage die Tools und die Leistung, die für einen sicheren Handel erforderlich sind.

    Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung aus der Branche zu erhalten. Die Auszeichnung als beste mobile Handels-App in der APAC-Region unterstreicht unseren Einsatz für die Entwicklung von Technologien, die den Händlern mehr Möglichkeiten bieten. Wir werden weiterhin Innovationen entwickeln sowie mobile Lösungen anbieten, die den Handel intelligenter und zugänglicher machen."

    Diese Auszeichnung reiht sich in die wachsende Liste internationaler Ehrungen für Vantage ein und stärkt die Position der Marke als führende mobile Handelsplattform.

    Weitere Informationen zur mobilen Handels-App und den preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage finden Sie auf der Website von Vantage. Die Verfügbarkeit der Dienstleistungen variiert je nach Rechtsraum und Rechtsträger.

    Informationen zu Vantage

    Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

    Mit 16 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und stellt eine zuverlässige Handelsplattform bereit, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten eröffnet.

    trade smarter @vantage

    RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, das Risiko verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

    Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Die beschriebenen Auszeichnungen beziehen sich auf die Marke insgesamt und geben keine Auskunft über die jeweiligen Lizenzberechtigungen einzelner Vantage-Rechtsträger. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831521/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg 
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-gewinnt-den-titel-best-mobile-trading-app--apac-bei-den-uf-awards-apac-2025-302646581.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Vantage gewinnt den Titel „Best Mobile Trading App - APAC" bei den UF Awards APAC 2025 PORT VILA, Vanuatu, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Vantage, der führende Multi-Asset-Broker, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen bei den renommierten UF AWARDS APAC 2025, die während der iFX EXPO Asia 2025 stattfanden, als Best Mobile …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     