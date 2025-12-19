Wichtige Neuigkeiten: Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 53 KR
Mit dem Verkauf von Barmag an Rieter stellt Oerlikon die Weichen neu: Schuldenabbau, Strategiewechsel und Fokus auf globale Oberflächen-Technologie stehen im Zentrum.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Oerlikon hat alle behördlichen Genehmigungen für den Verkauf seines Geschäftsbereichs Barmag an Rieter erhalten.
- Der Abschluss der Transaktion ist für Anfang Februar 2026 geplant und bewertet Barmag mit einem Unternehmenswert von CHF 850 Mio. (ohne mögliche Earn-out-Zahlung von bis zu CHF 100 Mio.).
- Die Mittel aus dem Verkauf werden zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
- Georg Stausberg, CEO von Oerlikon Barmag, wird nach dem Transaktionsabschluss aus dem Executive Committee ausscheiden und dem Executive Committee der Rieter AG beitreten.
- Oerlikon wird nach dem Abschluss ein globales Pureplay-Oberflächen-Technologieunternehmen mit einer klaren Marken- und Kundenpositionierung.
- Das Unternehmen bedient eine breite Kundenbasis in verschiedenen Branchen und plant, in neuen Märkten, insbesondere in Asien und Amerika, zu wachsen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei OC Oerlikon Inc. Pfaeffikon ist am 20.02.2026.
+1,99 %
+2,45 %
+6,77 %
+11,64 %
-8,67 %
-43,31 %
-58,09 %
-57,11 %
-98,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte