    BVB gegen Gladbach

    Borussen-Duell unter Flutlicht

    • BVB will mit Sieg in Winterpause gehen.
    • Gladbach will Auswärtsserie in Dortmund fortsetzen.
    • Letzte elf Duelle in Dortmund verlor Gladbach.
    BVB gegen Gladbach - Borussen-Duell unter Flutlicht
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. In der Fußball-Bundesliga ist der BVB unter Trainer Niko Kovac seit sieben Spielen ungeschlagen, holte dabei aber auch mehrere Remis.

    Gladbach, das zuletzt zu Hause 1:3 gegen den VfL Wolfsburg verlor, will in Dortmund seine Auswärtsserie fortzusetzen: Die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele, ohne ein einziges Gegentor zu bekommen. Vier Mönchengladbacher Zu-Null-Auswärtssiege in Folge gab es in der Bundesliga bisher noch nie. Doch in Dortmund verlor die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski die letzten elf Begegnungen./jgl/DP/men

    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
