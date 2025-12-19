BVB gegen Gladbach
Borussen-Duell unter Flutlicht
- BVB will mit Sieg in Winterpause gehen.
- Gladbach will Auswärtsserie in Dortmund fortsetzen.
- Letzte elf Duelle in Dortmund verlor Gladbach.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Im brisanten Prestigeduell mit Borussia Mönchengladbach dürfte sich am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) entscheiden, wie die Stimmung über Weihnachten und den Jahreswechsel wird. In der Fußball-Bundesliga ist der BVB unter Trainer Niko Kovac seit sieben Spielen ungeschlagen, holte dabei aber auch mehrere Remis.
Gladbach, das zuletzt zu Hause 1:3 gegen den VfL Wolfsburg verlor, will in Dortmund seine Auswärtsserie fortzusetzen: Die Fohlen gewannen die letzten drei Gastspiele, ohne ein einziges Gegentor zu bekommen. Vier Mönchengladbacher Zu-Null-Auswärtssiege in Folge gab es in der Bundesliga bisher noch nie. Doch in Dortmund verlor die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski die letzten elf Begegnungen./jgl/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 3,26 auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 359,89 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,37 %/+53,37 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Wieder ein klassischer Kane-Elfer..ein Typ wie ein Baum fällt nach einem Zupfer wie ein Stein Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun, es geht um die bildzeitung und ihre fragwürdigkeit im umgang mit bayern im gegensatz zum bvb, und diese jetzigen spenden sind doch bezeichnend dafür. das soll die damaligen hilfen nicht schmälern, die waren auf sportlicher grundlage, und nicht gefühlsmäßiger pöpulismus a la bildzeitung. auch finde ich den stadionkauf von unterhaching super, unterhaching könnte durch die renovierung theoretisch wieder 15000 zuschauer ins stadion lassen, also nur eine indirekte förderung, die einige probleme beseitigt. aber ich denke dass die bayern frauen mehr zuschauer haben werden als unterhaching herren
am sportlichen erfolg der bayern gibt es nichts zu kritisieren, außer dass ein wettbewerb verschwindet, weil sie unheinholbar in den fußballhimmel enteilen
Pauli Freundschaftsspiele / "Retterspiele"gemacht....und so hat mein FCK die Insolvenz vermieden Damals 750.000 DM ).Danke nochmals dafür!
Der FC Bayern München hat Borussia Dortmund (BVB) im Jahr 2005 mit einem Darlehen in Millionenhöhe finanziell unterstützt, als der BVB kurz vor der Insolvenz stand.
P.S. Ihr könnt Euch abfällige Kommentare dazu sparen...
Das soziale Engagement des FCB darf man auch Mal loben...