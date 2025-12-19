    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 19. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Hornbach Q3-Zahlen und großer Verfallstag in DEU.
    • BoJ-Zinsentscheid und Verbraucherpreise in Japan.
    • Bundesrat berät über Bundeshaushalt und Rentenpaket.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 19. Dezember 2025
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Dezember 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen

    DEU: Großer Verfallstag an der Börse

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
    09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
    11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/25 sowie halbjährliche Konjunkturprognose 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Bundesrat
    Themen u.a.: Bundeshaushalt 2026, Rentenpaket, Wehrdienst, Gastrosteuer, abschließende Befassung mit Lachgasverbot

    FRA: Pariser Gericht entscheidet, ob Shein in Frankreich zeitweise gesperrt wird Der französische Staat fordert eine dreimonatige Seitensperre für die Billig-Onlineplattform Shein. Zumindest soll der Marketplace, auf dem fremde Anbieter ihre Produkte verkaufen können, weitergehend nicht verfügbar sein.

    RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





