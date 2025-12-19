Medien
Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet
- Vertrag für Tiktok-US-Geschäft nach langen Verhandlungen
- Oracle und Finanzfirmen halten 45% am neuen Unternehmen
- Bytedance bleibt mit 20% an US-Geschäft beteiligt
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok ist Medienberichten zufolge nach monatelangem Tauziehen unterzeichnet worden. Tiktok-Chef Shou Chew habe dies Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, schrieben unter anderem die Website "Axios" und der Finanzdienst Bloomberg. Zu den Investoren gehören demnach - wie bereits bekannt war - der Software-Konzern Oracle , sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi.
Sie sollen "Axios" zufolge rund 45 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten. Weitere rund 20 Prozent sollen beim bisherigen Eigentümer, dem in China ansässigen Bytedance-Konzern liegen - und rund ein Drittel der Anteile bei bisherigen internationalen Investoren von Tiktok, hieß es. Die Transaktion soll demnach am 22. Januar abgeschlossen werden.
Da der bisherige Tiktok-Mutterkonzern Bytedance seine Zentrale in Peking hat, hing die Zukunft der App in den USA seit Monaten in der Schwebe. Das US-Geschäft hätte nach einem im vergangenen Jahr beschlossenen Gesetz eigentlich bis zum 19. Januar 2025 von Bytedance abgetrennt werden müssen - oder die App in den USA vom Netz gehen. Präsident Donald Trump setzte jedoch gleich zu seinem Amtsantritt im Januar die Umsetzung des Gesetzes aus und verlängerte die Gnadenfrist seitdem immer weiter. Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für die Übergabe des US-Geschäfts von Tiktok ein.
Auf den Betrieb von Tiktok außerhalb der USA - etwa auch in Deutschland - dürfte das Geschehen keine Auswirkungen haben./so/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 180,0 auf NYSE (19. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -5,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 819,89 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +27,76 %/+122,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Oracle - 871460 - US68389X1054
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Oracle. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.
Bei der Finanzierung der Datenzentren werden in diesem Fall Verpflichtungen mehrfach uebereinandergestapelt. OpenAI will die Kapazitaet nutzen, Oracle will sie bereitstellen, Blue Owl soll das finanzieren, und irgendjemand anders wird Blue Owl Kredite dafuer geben. Oracle hat dafuer einen langfristigen Mietvertrag mit Blue Owl. Ich wuerde nicht einen einzigen Dollar in diese Kette investieren, an keiner Stelle. Wenn OpenAI zugrundegeht, werden viele andere heruntergezogen. Ist es sicher dass sie sich gegen Alphabet und andere durchsetzen werden? Ich wuerde nicht darauf wetten. Bei Microsoft und Amazon ist ein moeglicher Verlust (Abschreibung) staerker lokalisiert weil sie ihre eigene staerkere Bilanz mehr nutzen.
wir sehen die 130Dollar noch