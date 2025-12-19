Investierte Billionen wachsen und wachsen - Sorge um USA
- Kapitalmärkte wachsen schneller als reale Wirtschaft.
- Blackrock führt mit 57% Wachstum auf 10,4 Billionen.
- Finanzkrise-Risiko durch geopolitische Unsicherheit.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die an den weltweiten Kapitalmärkten investierten Billionen wachsen nach Berechnungen der Beratungsgesellschaft Strategy& weit schneller als die reale Wirtschaft. Von 2019 bis 2024 hat sich demnach das von den 38 global führenden Vermögensverwaltern angelegte Geld um 37 Prozent vermehrt. An erster Stelle der Auswertung steht das US-Unternehmen Blackrock, dessen Kundengelder innerhalb dieser sechs Jahre um 57 Prozent auf 10,4 Billionen Euro gewachsen sind. Strategy& ist die Beratung der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC.
US-Firmen dominieren
Vermögensverwalter - in der Finanzbranche Asset Manager genannt - sind Unternehmen, die Geld im Auftrag ihrer Kundschaft in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen und sonstige Finanzprodukte investieren. Anders als Banken vergeben Asset Manager keine Kredite. Zur Klientel zählen Pensionsfonds, Betriebsrentenkassen und Unternehmen ebenso wie wohlhabende Privatanleger.
Erfolgreichstes beziehungsweise größtes europäisches Unternehmen der Branche ist laut Strategy& die Allianz auf Platz sechs der Liste. Der Münchner Dax -Konzern hatte Ende 2024 demnach insgesamt 2,4 Billionen Euro angelegt. Auf den ersten fünf Rängen stehen sämtlich US-Unternehmen.
... und wachsen schneller als die Europäer
Die Branche wuchs der Analyse zufolge in den Vereinigten Staaten auch weit schneller als in Europa: Die Autoren der Studie beziffern das Wachstum des von europäischen Asset Managern angelegten Geldes von 2019 bis 2024 auf 25 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 62 Prozent bei den US-Konkurrenten. Blackrock ist demnach zwar die globale Nummer eins, wuchs jedoch etwas weniger rasant als andere große US-Vermögensverwalter.
Crashrisiko
Die Autoren der Studie plagt jedoch die Sorge vor einer möglichen Finanzkrise, vor allem in den USA. Dabei nennen sie drei Faktoren: die große geopolitische Unsicherheit, die Hochstände der US-Aktienmärkte und den rasanten Anstieg der US-Staatsverschuldung. Asset Manager sind demnach dem Risiko signifikanter Marktkorrekturen ausgesetzt, wie es in dem Papier heißt.
Das ist allerdings keine Prognose, sondern ein pessimistisches Szenario. Im günstigen Fall könnte der KI-Boom nach Einschätzung von Strategy& in den nächsten zwei bis drei Jahren noch weitere kräftige Kursgewinne nach sich ziehen./cho/DP/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
DAX......kurz vor dem Schlachtfest
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifMann, was laufen hier Kanonen frei rum.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Normalerweise lass ich den Dünnschxxxx an mir unbeachtet vorbeiziehen. Aber ihr! schießt wahrlich den Vogel mit euren Reaktionen ab - auf meinen Los von weniger als 200 Punkten (Aquavalent von 100 Punkten im DAX) in Dow - abzugeilxxx. Unabhängig davon, dass Fehltrades zum Geschäft dazugehören. Aber nur hier im Forum gibt’s 100%, während 97% scheitern. Da lachen doch selbst die Hühner, wie AK mit ihren über 500 Punkten Minus-Trades im DAX.
Aber ihr versucht den Falschen anzupinckeln!
Der große Nachteil hier im Forum ist, dass a) Forum täglich neu erstellt wird und b) jeden Tag aufs Neues die Clowns hier mit Kurzzeitgedächtnis und deren Nonsense zugemühlt werden kann.
Daher helfe ich mal auf die Sprünge-nur diese Woche, was ich mal feststellen konnte:
Wo wart ihr bzw. waren eure Reaktionen auf meine Ansagen, dass die! Marken 47626, 47567, dann zur FED-Zinsentscheid 47667 mit Relevanz erst bespielet werden sollen?
Wurde nur eine der oben genannten relevanten Zielmarken hier kommunizier? Ich helfe auf die Sprünge: Nein!
Während FED-Entscheid – z.b. Blanco Short, wo ich netterweise schreibe, es gibt nur Long-Signale. Egal.
Push & Closing in den/im 48060 als Trendwende-Marke nicht zu unterschätzen empfohlen … ich empfehle als neue Zielmarke bei 48700 zu beachten.
Hat jemand hier die Marke auf dem Schirm gehabt bzw. gepostet? Nein!
Gestern war ich etwas zu früh mit meinen Einschätzungen/Handelsentscheodungen … baue auch die Charts bei DOW erst seit jüngstem nach meinem Setup auf. Mein größter Fehler war die ersten Warnungen mit der 48400-Marke – die ich auch kommuniziert habe - nicht weiterverfolgen zu können, da ich in die Termine musste.
Hat jemand überhaupt irgendetwas von 48400-Marke gepostet? Nein! Wo war der Boden bei dem Downmove nochmal? Ja, genau … 48400 in der Relevanz.
Darüber hinaus habe ich 48888 als wichtige Marke für euch! kommuniziert, die sauber genommen werden muss, dass der Plan nach oben weiter stimmt. Wo waren die Hochs in DOW nochmal?
Und das ist an Mehrwert von mir nur in diese Woche. Die letzten Jahre lassen wir maL bei Seite - bei dem Kurzzeitgedächtnis ist ehe obsolet.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur ihr – order, AK, R32 und Konsorten – haben das Forum hier zur Trash-Veranschlagung verkommen lassen, wo genau die Anfänger entweder nur Geld verlieren können oder völlig falsches Bild von dem Potenzial und Möglichkeiten bei/via Daytrading bekommen. Bestenfalls lügt ihr euch selbst täglich nur an. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, was ich sonst von eurem Daytrading, täglichen Nonsense, etc. denke.
In diesem Sinne ...