Paukenschlag: Trump öffnet Tür für Nvidia in China! Was macht die Aktie?

Nach Informationen aus Regierungskreisen prüft das US-Handelsministerium derzeit entsprechende Exportanträge und hat diese an das Außen-, Energie- und Verteidigungsministerium weitergeleitet. Die beteiligten Behörden haben laut Exportregeln bis zu 30 Tage Zeit für eine Stellungnahme. Sollten sie zu unterschiedlichen Bewertungen kommen, liegt die finale Entscheidung beim Präsidenten selbst.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat eine formelle Überprüfung eingeleitet, die den Weg für die ersten Lieferungen der leistungsstarken KI-Chips H200 von Nvidia nach China ebnen könnte. Konkret geht es um den H200-Chip, das derzeit zweitstärkste KI-Produkt des US-amerikanischen Konzerns. Damit setzt Trump ein politisch heikles Versprechen um und sorgt zugleich für neue Spannungen in Washington. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet.

Trump hatte in diesem Monat angekündigt, den Verkauf der H200-Chips nach China grundsätzlich zu erlauben, sofern die US-Regierung eine Abgabe von 25 Prozent auf die Erlöse erhebt. Das Ziel besteht darin, US-Technologiekonzerne im globalen KI-Wettlauf an der Spitze zu halten und gleichzeitig die Nachfrage nach chinesischen Alternativen zu dämpfen.

Der Vorstoß ist umstritten. Sicherheitspolitische Hardliner warnen, dass leistungsfähige KI-Chips die militärischen Fähigkeiten Chinas stärken und den technologischen Vorsprung der USA untergraben könnten. Zudem ist unklar, wie schnell Genehmigungen erteilt werden und ob Peking chinesischen Unternehmen den Kauf der Nvidia-Chips überhaupt gestattet.

Für Nvidia steht viel auf dem Spiel. Laut Medienberichten erwägt der Konzern bereits, die Produktion des H200 hochzufahren, da die Nachfrage aus China offenbar die derzeitige Kapazität übersteigt. Der Chip liegt leistungsmäßig unter Nvidias neuester Blackwell-Generation, ist aber in der Branche weit verbreitet und bislang vollständig vom chinesischen Markt ausgeschlossen.

Politisch markiert Trumps Kurs eine deutliche Kehrtwende gegenüber seiner ersten Amtszeit, als der Zugang Chinas zu US-Technologie massiv eingeschränkt wurde. Teile seiner aktuellen Regierung argumentieren, dass kontrollierte Exporte chinesische Hersteller wie Huawei davon abhalten könnten, den technologischen Rückstand mit Hochdruck aufzuholen. Ob diese Strategie aufgeht, wird auch an den Märkten mit Spannung erwartet.

Die Nvidia-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von rund 2,7 Prozent ab. Nachbörslich ging es dann noch einmal um rund ein Prozent nach oben.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 174,1EUR auf Nasdaq (19. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



