Hornbach wächst 9M/26 & Q3, EBIT sinkt um 7,3 Mio. EUR
HORNBACH wächst weiter: Mehr Umsatz, stabile Erträge und neue Märkte prägen die ersten neun Monate 2025/26 – trotz rückläufigem Jahresüberschuss bleibt die Jahresprognose bestehen.
- Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe in den ersten neun Monaten 2025/26 beträgt 5.138 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt stieg um 4,0% auf 4.847,1 Mio. EUR, wobei Marktanteile in Deutschland und Europa weiter ausgebaut wurden.
- Im dritten Quartal 2025/26 sank das bereinigte EBIT um 7,3 Mio. EUR auf 27,3 Mio. EUR, während das EBIT in den ersten neun Monaten mit 299,5 Mio. EUR auf Vorjahresniveau blieb.
- HORNBACH plant vier Neueröffnungen von Baumärkten in 2025/26 und investiert weiterhin in organisches Wachstum, einschließlich einer Expansion nach Serbien.
- Der Jahresüberschuss in den ersten neun Monaten 2025/26 sank um 9,3 Mio. EUR auf 189,1 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs des Finanzergebnisses.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Nettoumsatz auf oder leicht über dem Vorjahresniveau und einem bereinigten EBIT auf dem Niveau des Vorjahres.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HORNBACH Holding ist am 19.12.2025.
