    US-Neustart

    TikTok und Oracle – das neue Dream-Team für die USA? Oracle-Aktie geht steil!

    TikTok steht vor einem Neustart in den USA. Ein Joint Venture unter Führung von Oracle soll politische Risiken entschärfen. Doch Chinas Zustimmung fehlt – und die Rolle von ByteDance bleibt umstritten.

    Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    TikTok macht einen entscheidenden Schritt aus der politischen Dauerschleife zwischen Washington und Peking. Der Videodienst hat verbindliche Verträge zur Gründung eines neuen US-Joint-Ventures unterzeichnet. Mehrheitseigner sollen amerikanische Investoren werden, angeführt vom Softwarekonzern Oracle. Dies geht aus einer internen Mitteilung von TikTok-Chef Shou Chew hervor, berichtet Bloomberg

    Demzufolge haben TikTok und der chinesische Mutterkonzern ByteDance Vereinbarungen mit Oracle, Silver Lake und MGX getroffen. Der Abschluss der Transaktion ist für den 22. Januar 2026 geplant. Bis dahin gibt es allerdings noch einiges umzusetzen. An den Finanzmärkten kam die Nachricht gut an. Die Oracle-Aktie legte im nachbörslichen Handel um fast sechs Prozent zu.

    Kern des Deals ist die Ausgliederung des US-Geschäfts in eine eigenständige Gesellschaft. Diese soll künftig selbst für die Datensicherheit, die Inhaltsmoderation und den Schutz der Algorithmen in den USA verantwortlich sein. Geplant ist zudem ein siebenköpfiger Verwaltungsrat mit amerikanischer Mehrheit. Die Bewertung des US-Geschäfts liegt bei rund 14 Milliarden US-Dollar.

    Die Eigentümerstruktur sieht vor, dass 50 Prozent der Anteile an neue Investoren gehen. Oracle, Silver Lake und der in Abu Dhabi ansässige Investor MGX erhalten jeweils 15 Prozent. Weitere 30,1 Prozent verbleiben bei den bisherigen ByteDance-Investoren, während ByteDance selbst 19,9 Prozent behält. Genau dieser Restanteil ist politisch umstritten. Kritiker bezweifeln, dass damit die gesetzlichen Vorgaben vollständig erfüllt werden, die eine operative Trennung von ByteDance verlangen.

    Die Frage der Algorithmen bleibt besonders sensibel. Sie gelten als das Herzstück von TikToks Erfolg. Vorgesehen ist, dass ByteDance seine Empfehlungstechnologie lizenziert. Auf dieser Basis soll das neue US-Unternehmen ein eigenes System aufbauen, das mit US-Daten trainiert wird, die bei Oracle gespeichert werden. Ein ähnlicher Ansatz war in der Vergangenheit unter dem Namen "Project Texas" bereits gescheitert.

    Ob die Transaktion zustande kommt, hängt nun auch von Peking ab. Die chinesischen Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Gelingt dies, könnte ein langjähriger Streitpunkt in den Beziehungen zwischen den USA und China entschärft werden.

    Der politische Druck bleibt jedoch hoch. Das zugrunde liegende Gesetz wurde unter Präsident Joe Biden verabschiedet und sieht ein Verkaufs- oder Verbots-Szenario vor. Präsident Donald Trump hatte die Frist seit seinem Amtsantritt mehrfach verlängert, zuletzt bis Januar 2026.

    Währenddessen treibt TikTok sein Geschäft in den USA weiter voran – mit E-Commerce, Livestream-Shopping und neuen Partnerschaften. Selbst kulturell setzt die Plattform Akzente, zuletzt mit einer eigenen Preisverleihung in Los Angeles.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,93 % und einem Kurs von 162,6EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 08:01 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
