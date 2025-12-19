DATAGROUP wächst 2024/2025 trotz Markt-Hürden – Top-Entwicklung
DATAGROUP setzt im Geschäftsjahr 2024/2025 ein starkes Zeichen: Wachstum, stabile Bilanz und neue Partner ebnen den Weg für beschleunigte Skalierung in Zukunftstechnologien.
- DATAGROUP verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Umsatzplus von 7,3 % auf 566,1 Mio. EUR.
- Die EBIT-Marge betrug 8,4 %, und das EBITDA erreichte 84,1 Mio. EUR.
- Ein öffentliches Erwerbsangebot wurde erfolgreich abgeschlossen, was zu einer strategischen Partnerschaft mit KKR und HHS führte.
- Die Bilanzsumme blieb mit 537,3 Mio. EUR nahezu stabil, während die Eigenkapitalquote auf 31,7 % anstieg.
- DATAGROUP hat ein Delisting eingeleitet, ein separates Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.
- Das Unternehmen plant eine schnellere Skalierung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Security und Cloud Services.
