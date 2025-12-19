    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATAGROUP AktievorwärtsNachrichten zu DATAGROUP
    DATAGROUP wächst 2024/2025 trotz Markt-Hürden – Top-Entwicklung

    DATAGROUP setzt im Geschäftsjahr 2024/2025 ein starkes Zeichen: Wachstum, stabile Bilanz und neue Partner ebnen den Weg für beschleunigte Skalierung in Zukunftstechnologien.

    • DATAGROUP verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 ein Umsatzplus von 7,3 % auf 566,1 Mio. EUR.
    • Die EBIT-Marge betrug 8,4 %, und das EBITDA erreichte 84,1 Mio. EUR.
    • Ein öffentliches Erwerbsangebot wurde erfolgreich abgeschlossen, was zu einer strategischen Partnerschaft mit KKR und HHS führte.
    • Die Bilanzsumme blieb mit 537,3 Mio. EUR nahezu stabil, während die Eigenkapitalquote auf 31,7 % anstieg.
    • DATAGROUP hat ein Delisting eingeleitet, ein separates Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.
    • Das Unternehmen plant eine schnellere Skalierung in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Security und Cloud Services.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei DATAGROUP ist am 19.12.2025.

    Der Kurs von DATAGROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,07 % im Plus.


    DATAGROUP

    +2,50 %
    +2,55 %
    +5,40 %
    +11,24 %
    +37,56 %
    +5,08 %
    +49,62 %
    +381,02 %
    +1.891,43 %
    ISIN:DE000A0JC8S7WKN:A0JC8S





