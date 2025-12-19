Juggernaut Exploration - Neuer COO soll Goldprojekt Big One weiter voran bringen

​Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR; FSE: 4JE) hat Dr. Manuele Lazzarotto zum neuen Präsidenten und Chief Operating Officer (COO) ernannt. Damit holt sich das Unternehmen einen ausgewiesenen Fachmann für Strukturgeologie und Metamorphose ins operative Top-Management, der bereits an mehreren bedeutenden Entdeckungen in Kanada mitgewirkt hat und das Unternehmen bereits seit Längerem unterstützt.

Herr Lazzarotto verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Exploration und Entwicklung von Lagerstätten und war in seiner Laufbahn maßgeblich daran beteiligt, Projekte von der frühen Entdeckungsphase bis hin zu definierten Ressourcen voranzubringen. Fachlich ist er im Bereich vulkanogener Massivsulfid-Lagerstätten (VMS) und goldführender Systeme in Kanada verankert.

Zuletzt war er Chief Geologist bei Goliath Resources und spielte dort zwischen 2019 und 2025 eine zentrale Rolle bei der Entdeckung und Weiterentwicklung der Surebet-Lagerstätte. Akademisch bringt Lazzarotto einen Bachelor- und Masterabschluss in Erdwissenschaften der ETH Zürich sowie einen Doktortitel in metamorphen Petrologie von der University of Calgary mit – ein Profil, das den Fokus von Juggernaut Exploration auf geologisch anspruchsvolle Projekte im nordwestlichen British Columbia unterstützt.

CEO Dan Stuart betont, dass die nachweislichen Erfolge Lazzarottos, darunter seine Arbeit an Goliaths Surebet und am Big One-Projekt von Juggernaut, eine wichtige Grundlage für den weiteren Aufbau des Projektportfolios darstellen sollen. Mit der neuen Rolle erhält Lazzarotto die Verantwortung, die technische Umsetzung der Explorationsstrategie zu koordinieren und die operativen Aktivitäten zu steuern.

Im Fokus von Juggernaut Exploration: Big One-Goldlagerstätte vor erster großer Bohrkampagne

Parallel zur Managementverstärkung bereitet Juggernaut Exploration die bislang größte Bohrkampagne auf seinem Big One-Projekt vor. Das vollständig finanzierte Diamantbohrprogramm soll sich 2026 über rund 10.000 Meter erstrecken und die erste systematische Testphase in der Tiefe auf der Big One-Goldlagerstätte markieren.

Big One liegt im Herzen des Golden Triangle in Nordwest-British Columbia, einer Region mit langer Bergbauhistorie und zahlreichen hochgradigen Gold- und Silbervorkommen. Auf dem Projektgebiet wurden in den vergangenen Jahren an der Oberfläche Hunderte von gold- und silberführenden Quarzadern kartiert, die sich über bis zu einen Kilometer entlang des Streichens verfolgen lassen. Die Mineralisierung ist in Scherzonen mit Breiten von bis zu 50 Metern beherbergt, was auf ein breiteres strukturelles System hindeutet.

Für Juggernaut Exploration steht mit dem bevorstehenden Bohrprogramm die Überprüfung zentraler Fragen im Vordergrund:

Wie kontinuierlich setzen sich die an der Oberfläche beobachteten hochgradigen Zonen in die Tiefe fort?

Lassen sich größere, zusammenhängende mineralisierte Körper definieren, die eine zukünftige Ressourcenschätzung stützen könnten?

Wie ist die interne Struktur des Systems – einzelne Adern, Stockwerk-Zonen oder mehrere parallel verlaufende Scherzonen?

In seiner ersten Stellungnahme als Präsident und COO hebt Lazzarotto hervor, dass das Big One-Projekt mit der Kombination aus hochgradigen Gold und Silbergehalten, großflächiger Sichtbarkeit der Adern an der Oberfläche und der strukturellen Einbindung in breite Scherzonen ein klares Explorationsziel für die kommende Bohrkampagne darstellt. Die systematische Bohrung der Lagerstätte wird als ein entscheidender Schritt gesehen, um das geologische Modell zu verfeinern und das Potenzial des Projekts belastbarer zu quantifizieren.

Juggernaut Exploration im Golden Triangle: Profil und Partnerschaften

Juggernaut Exploration positioniert sich als Explorer und Projektgenerator für Edelmetalle im Golden Triangle von Nordwest-British Columbia. Das Unternehmen konzentriert sich auf Projekte in geologisch bekannten Strukturen und in politisch stabilen Regionen Kanadas, in denen Bergbau grundsätzlich gut etabliert ist.

Eine Besonderheit im Profil von Juggernaut Exploration ist die Einbindung in wissenschaftliche Netzwerke: Das Unternehmen ist Mitglied und aktiver Unterstützer von CASERM, einer Kooperation zwischen der Colorado School of Mines und Virginia Tech. Ziel dieser Plattform ist die Verzahnung von Forschung, Ausbildung und industrieller Anwendung im Rohstoffsektor. Für Juggernaut können solche Kooperationen den Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Methoden in Geologie, Strukturgeologie und Lagerstättenkunde stärken und ihre Anwendung direkt in laufenden Explorationsprogrammen ermöglichen.

Auf der Eigentümerseite weist Juggernaut Exploration mit Crescat Capital einen renommierten strategischen Großaktionär aus. Institutionelle Ankerinvestoren dieser Art sind im Junior-Sektor häufig ein Hinweis darauf, dass Projekte über längere Explorationszyklen hinweg begleitet werden können. Für ein Unternehmen mit Fokus auf frühe und mittlere Projektphasen ist der Zugang zu stabilem Kapital ein wichtiger Faktor, um mehrjährige Explorationsprogramme wie jenes auf Big One durchzuführen.

Ausblick: Nächste Schritte für Juggernaut Exploration in 2026

Mit der Ernennung von Manuele Lazzarotto zum Präsidenten und COO sowie der Planung eines rund 10.000 Meter umfassenden Diamantbohrprogramms auf Big One richtet Juggernaut Exploration den Blick klar auf Wachstum und Wertschöpfung über Exploration.

Die nächsten Meilensteine umfassen:

die detaillierte Planung und Priorisierung der Bohrziele auf der Big One-Goldlagerstätte,

die operative Vorbereitung der Kampagne zusammen mit dem technischen Team und Dienstleistern,

die weitere Auswertung bestehender geologischer und geophysikalischer Daten im Golden Triangle, um zusätzliche Ziele im Umfeld von Big One zu definieren.

Die Weichen sind also gestellt und Juggernaut Exploration ist bereit für 2026 und das erste Bohrprogramm überhaupt auf der Big One-Liegenschaft, zumal man auch vor Kurzem die nötigen Genehmigungen erhalten hat. Wir sind gespannt!

Ein ausführliches Goldinvest.de-Interview mit CEO Dan Stuart und Dr. Lazzarotto finden Sie hier:





