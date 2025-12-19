NVIDIA an der Schwelle zum Verkaufssignal

Das größte Warnsignal der Märkte besteht im Schattenbankensystem, wonach in KI stark involvierte Unternehmen zunehmend höhere Zinsen für ihre Kredite tragen müssen, die Prämie für die Absicherung dieser steigt ebenso stetig. Bereits einige Großprojekte wurden aufgekündigt, NVIDIA könnte seinen Status als Platzhirsch und damit einen nicht unerheblichen Börsenwert einbüßen. Verlässliche Verkaufssignale ergeben sich nach aktueller Auswertung erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 164,25 US-Dollar und dürften in einem ersten Schritt Abschläge auf das Vorgängerhoch aus Ende 2024 bei 152,89 US-Dollar bereithalten. Dort träfe die Aktie auf ihren seit Oktober 2023 laufenden Aufwärtstrend. Sollte auch dieser zu Bruch gehen, müssten weitere Abschläge sogar bis auf 130,00 US-Dollar bei dem Chiphersteller zwingend eingeplant werden. Eine entsprechende Positionierung auf der Verkäuferseite ist bei solch einer Entwicklung selbstredend. Um ein derartiges Szenario in letzter Minute noch entschärfen zu können, müsste mindestens der Bereich von 188,00 US-Dollar auf der Oberseite nachhaltig überwunden werden. Dies würde NVIDIA Kurspotenzial auf 195,62 und darüber in den Bereich einer zuletzt gerissenen Kurslücke um 203,98 US-Dollar verschaffen.

1. Short-Einstieg unter 164,00 US-Dollar suchen. Stopp über 177,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 152,89/145,00 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1B78 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,32 - 1,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 159,5299 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 159,5299 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 174,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,15 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5SV2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,28 - 1,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,7463 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 189,7463 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 174,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 145,00 US-Dollar Hebel: 11,56 Kurschance: + 180 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.