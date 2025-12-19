Konsumflaute belastet

Als Teil der Magnificent Seven hat Amazon in den letzten Jahren stark von der Gunst der Anleger profitiert und konnte Anfang November ein frisches Rekordhoch knapp über den Höchstständen aus Anfang dieses Jahres bei 258,60 US-Dollar markieren. Seitdem hat der Wert in dieser Woche in der Spitze über vierzehn Prozent an Wert eingebüßt und abermals den 200-Tage-Durchschnitt angesteuert. Dieser Support sorgte in den letzten Monaten immer wieder für einen Rebound zur Oberseite, kurzzeitig sieht sich die Aktie jedoch mit einem Doppelwiderstand um 228,75 US-Dollar konfrontiert. Sollte dieser nicht überwunden werden und das Papier in den nächsten Tagen unter 211,40 US-Dollar zurückfallen, käme dies einem großen Warnsignal gleich. Abschläge auf 200,00 und darunter in den Bereich von 188,65 US-Dollar, einhergehend mit einem Aufwärtstrendbruch, wären dann kaum mehr auszuschließen und würden sich anbieten, das Papier auf der Verkäuferseite zu handeln. Auf der Oberseite müsste dagegen der markante Widerstandsbereich um 236,53 US-Dollar zurückerobert werden, damit die Chance auf eine Rallyefortsetzung mit entsprechenden Anstiegschancen zurück an die Rekordstände bei 258,60 US-Dollar gewahrt bleibt.

1. Short-Einstieg unter 210,00 US-Dollar suchen. Stopp über 223,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 200,00/188,65 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5G4X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,64 - 1,65 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 245,8073 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 245,8073 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 227,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 188,65 US-Dollar Hebel: 11,72 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

