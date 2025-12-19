    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAspermont AktievorwärtsNachrichten zu Aspermont
    Aspermont gibt Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

    Starke Resilienz bei Abonnements; strategische Fortschritte in den Bereichen Data und XaaS

     

    19. Dezember 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP) hat seinen Geschäftsbericht für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht und dabei die robuste Entwicklung des Abonnementgeschäfts, das disziplinierte Kostenmanagement und die fortgesetzte Umsetzung der Wachstumsprioritäten in den Bereichen Data und XaaS hervorgehoben.

     

    Highlights des Geschäftsjahres 2025

     

    -            Umsatz (fortgeführt): 15,4 Mio. $ (GJ 2024: 16,5 Mio. $), Rückgang um 6 % gegenüber dem Vorjahr

     

    -            Abonnementumsatz: 10,2 Mio. $ (GJ 2024: 9,7 Mio. $), Anstieg um 4 % gegenüber dem Vorjahr; Abonnements machen 66 % des Gesamtumsatzes aus

     

    -            Jährliche wiederkehrende Umsätze (ARR): 11,5 Mio. $, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr; 37 Quartale in Folge mit Wachstum bei den Abonnements

     

    -            Normalisiertes EBITDA: −0,8 Mio. $ (GJ 24: −0,3 Mio. $)

     

    -            Ausgewiesenes EBITDA: −1,0 Mio. $ (GJ 24: −1,1 Mio. $)

     

    -            NPAT: −2,6 Mio. $ (GJ 24: −2,5 Mio. $)

     

    -            Cashflow aus der Geschäftstätigkeit (fortgeführt): 0,2 Mio. $ (GJ 24: −1,6 Mio. $)

     

    -            Barmittel zum Ende der Periode: 2,9 Mio. $ (GJ 24: 1,4 Mio. $)

     

    Operatives und strategisches Update

     

    -          Mining-IQ v1 wurde lanciert; zu den ersten Erfolgen zählen Vorverkäufe an Tier-1-Bergbauunternehmen und Finanzinstitute.

     

    -          Unterzeichnung eines Unternehmensvertrags im Wert von über 550.000 Dollar mit Rio Tinto zur Digitalisierung von 190 Jahren Archivmaterial und zum Aufbau einer maßgeschneiderten LLM-basierten Plattform.

