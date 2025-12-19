Canopy Growth Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 19.12.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Canopy Growth investiert war, konnte einen Gewinn von +29,35 % verbuchen.

Einen starken Börsentag erlebt die Canopy Growth Aktie. Sie steigt um +10,71 % auf 1,5920€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Canopy Growth Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,5920€, mit einem Plus von +10,71 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Allein seit letzter Woche ist die Canopy Growth Aktie damit um +25,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +62,49 %. Im Jahr 2025 gab es für Canopy Growth bisher ein Minus von -43,43 %.

Canopy Growth Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,29 % 1 Monat +62,49 % 3 Monate +29,35 % 1 Jahr -43,96 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Canopy Growth Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Canopy Growth Aktie nach der Unterzeichnung einer Exekutivanordnung durch Trump. Trotz dieser positiven Nachricht fällt der Kurs, was zu Verwirrung führt. Anleger diskutieren realistische Zielwerte, wobei einige frühere Höchststände von 4 bis 10 Euro ins Spiel bringen. Es gibt unterschiedliche Handelsstrategien, von Käufen zu niedrigen Kursen bis hin zu Gewinnmitnahmen, und die allgemeine Stimmung ist gemischt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Canopy Growth eingestellt.

Informationen zur Canopy Growth Aktie

Es gibt 342 Mio. Canopy Growth Aktien. Damit ist das Unternehmen 549,57 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Canopy Growth Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canopy Growth Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canopy Growth Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.