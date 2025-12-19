    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Oracle - Aktie legt am 19.12.2025 stark zu

    Am 19.12.2025 ist die Oracle Aktie, bisher, um +6,24 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

    Oracle aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Mit einer Performance von +6,24 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Oracle Aktie. Nach einem Plus von +0,99 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 163,08. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Oracle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -35,28 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -3,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,40 % gewonnen.

    Oracle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,82 %
    1 Monat -13,19 %
    3 Monate -35,28 %
    1 Jahr +2,38 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Oracle Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen um 10,8% gefallen ist. Analysten haben unterschiedliche Kursziele, wobei Barclays und Jefferies optimistisch sind, während JPMorgan neutral bleibt. Besorgnis über die hohe Verschuldung und die Unsicherheit bezüglich der KI-Strategie Oracles beeinflussen die Marktstimmung und das Vertrauen in zukünftige Renditen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 463,65 Mrd. € wert.

    TikTok und Oracle – das neue Dream-Team für die USA? Oracle-Aktie geht steil!


    TikTok steht vor einem Neustart in den USA. Ein Joint Venture unter Führung von Oracle soll politische Risiken entschärfen. Doch Chinas Zustimmung fehlt – und die Rolle von ByteDance bleibt umstritten.

    Almonty Industries, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (H) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet


    Tiktok steht nach monatelanger Hängepartie kurz davor, sein Überleben in den USA zu sichern. Der Vertrag über eine neue Firma für das US-Geschäft der populären Video-App Tiktok ist Medienberichten zufolge unterzeichnet worden. Tiktok-Chef Shou Chew …

    Oracle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    +5,60 %
    -3,82 %
    -13,19 %
    -35,28 %
    +2,38 %
    +117,02 %
    +203,27 %
    +384,85 %
    +9.560,31 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
