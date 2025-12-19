    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax am Verfallstag wohl etwas schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit leichtem Minus von 0,15 Prozent.
    • Wochenbilanz bleibt knapp negativ, Jahresplus über 20%.
    • Volatilität erwartet durch großen Verfallstag heute.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Dax am Verfallstag wohl etwas schwächer
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag dürfte es für den Dax am Freitag wieder etwas bergab gehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,15 Prozent auf 24.164 Punkte.

    Die Wochenbilanz des Dax wäre damit noch knapp negativ. Seit Jahresanfang hat der Dax allerdings um mehr als ein Fünftel zugelegt. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird am Freitag 0,2 Prozent schwächer erwartet.

    Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

    Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma gaben im Zuge enttäuschender Geschäftszahlen von Nike vorbörslich auf Tradegate um 2,3 Prozent und 2,9 Prozent zum Xetra-Schluss nach. Probleme hat der US-Konzern weiter in China und mit seiner Marke Converse.

    Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker Fedex mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich hierzulande jedoch bei den Papieren der DHL Group vorbörslich kaum aus./ajx/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 46,69 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -28,89 %/+6,67 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
