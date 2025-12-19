    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland

    Erzeugerpreise sinken weiter

    • Rückgang der Erzeugerpreise um 2,3 Prozent im November.
    • Neunter Monat in Folge sinken die Preise auf Herstellerebene.
    • Energiekosten beeinflussen Preise stark, minus 9 Prozent.
    Deutschland - Erzeugerpreise sinken weiter
    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene in Deutschland hat sich dank gesunkener Energiekosten weiter beschleunigt. Die Erzeugerpreise fielen im November im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den neunten Monat in Folge, allerdings war der Rückgang im Oktober mit 1,8 Prozent deutlich schwächer. Analysten waren für den November von einem Rückgang um 2,2 Prozent ausgegangen.

    Im Monatsvergleich blieben die Preise unverändert, wie es weiter in der Mitteilung hieß.

    Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus.

    Wie zuvor wurden die Erzeugerpreise stark von den Kosten für Energie beeinflusst. Diese war im November um 9 Prozent billiger als im Vorjahresmonat./stk/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
    Verfasst von dpa-AFX
