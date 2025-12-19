    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro etwas schwächer

    • Eurokurs am Freitag bei 1,1714 US-Dollar gesunken.
    • Kauflaune in Deutschland erreicht Tiefpunkt im Dezember.
    • EZB ließ Leitzins unverändert, Euro bleibt stabil.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel etwas schwächer präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,1714 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1719 Dollar festgesetzt.

    Konjunkturdaten aus Deutschland am Morgen haben den Euro kaum bewegt. So ist die Kauflaune in Deutschland zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf -26,9 Punkte. Unterdessen sinken die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet weiter.

    Im Blick standen gestern die Leitzinsentscheidung der EZB und die US-Verbraucherpreise. Die EZB hatte wie allgemein erwartet den Zins nicht angetastet. "Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar keine neue Anstiegsdynamik entwickeln können", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar./stk/stw





