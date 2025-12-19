Adidas und Puma leiden vorbörslich unter Nike-Enttäuschung

"Mehr Geduld ist erforderlich", warnte der RBC-Fachmann. "Nike scheint sich noch in der Übergangsphase seines Sanierungsprozesses zu befinden, mit einem wohl langsameren Erholungsverlauf als erwartet", fuhr er in seinem Urteil fort. Probleme hat Nike weiter in China und mit seiner Marke Converse./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,32 % und einem Kurs von 50,29 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,51 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -28,86 %/+6,71 % bedeutet.