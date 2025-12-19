Sell the News: Cannabis-Aktien crashen zweistellig

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCuraleaf Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Curaleaf Holdings

    Die ersehnte Neubewertung kommt – aber statt Kursfeuerwerk folgt der Absturz. Anleger nutzen US-Präsident Trumps Schritt offenbar nur für eines: den Exit.

    Foto: Unsplash

    Cannabis-Aktien gerieten am Donnerstag deutlich unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verordnung zur Neuklassifizierung von Marihuana unterzeichnet hatte. Obwohl der Schritt als historischer Wendepunkt in der US-Drogenpolitik gilt, nutzten viele Anleger die Nachricht offenbar zur Gewinnmitnahme nach der zuvor starken Rallye.

    Trump wies die zuständigen Bundesbehörden an, Cannabis vom besonders restriktiven Anhang I in den weniger strengen Anhang III des Controlled Substances Act zu überführen. Damit würde Marihuana künftig nicht mehr in einer Kategorie mit Heroin oder LSD geführt, sondern neben medizinisch genutzten Substanzen wie Ketamin. Eine vollständige Legalisierung auf Bundesebene ist damit jedoch ausdrücklich nicht verbunden, ebenso wenig ein konkreter Zeitplan.

    "Wir haben Menschen, die mich darum bitten, dies zu tun, Menschen, die seit Jahrzehnten unter starken Schmerzen leiden", sagte Trump bei der Unterzeichnung der Verordnung. Später betonte er, die Maßnahme sei von Patienten mit schweren Erkrankungen, darunter Krebs, Anfallsleiden und neurologischen Problemen, gefordert worden.

    An den Börsen überwog dennoch die Ernüchterung. Der AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF verlor zeitweise rund 27 Prozent. Aktien großer US-Multi-State-Operatoren wie Curaleaf, Trulieve, Green Thumb, Cresco Labs, Ascend Wellness, Verano und Jushi Holdings brachen jeweils zweistellig ein. Auch andere Branchen-ETFs wie CNBS oder YOLO verzeichneten hohe Verluste. Kanadische Produzenten wie Tilray oder Canopy Growth hielten sich vergleichsweise besser, gaben jedoch ebenfalls nach.

    Der Kursrutsch folgte auf kräftige Kursgewinne in den Tagen zuvor, ausgelöst durch Spekulationen über Trumps geplante Entscheidung. Marktbeobachter werten den Abverkauf daher vor allem als klassisches "Buy the rumor, sell the news"-Muster.

    Langfristig sehen Branchenvertreter dennoch Vorteile. Die Neuklassifizierung könnte insbesondere die umstrittene Steuerregel 280E entschärfen, die Cannabisunternehmen bislang effektive Steuersätze von 70 bis 90 Prozent auferlegt. "Die Neuklassifizierung beseitigt diese Belastung und bringt die Steuersätze näher an die etwa 20 Prozent heran, die in anderen Branchen üblich sind", zitiert MarketWatch Anwalt Charles Alovisetti.

    Auch Trulieve-Chefin Kim Rivers begrüßte den Schritt. "Durch die Beseitigung dieser Hindernisse können Wissenschaftler und Gesundheitsdienstleister das therapeutische Potenzial von medizinischem Marihuana weiter erforschen", sagte sie. Gleichzeitig bleibt politischer Widerstand bestehen: Mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete warnten, die Neueinstufung sende "ein falsches Signal an die Kinder Amerikas".

    Für Anleger bleibt damit ein widersprüchliches Bild: strukturell verbesserte Rahmenbedingungen, kurzfristig jedoch hohe Volatilität und Gewinnmitnahmen nach einer spekulativen Rallye. Einige Titel starten am Freitag bereits einen Erholungsversuch.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
