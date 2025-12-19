Nike bricht ein – beste Gelegenheit für Einstieg, sagt Analyst

Der Grund für die Skepsis der Anleger liegt weniger in Nordamerika als in China. Während die Erlöse in Nordamerika um 9 Prozent auf 5,63 Milliarden US-Dollar zulegten, brach das Geschäft in der Region Greater China um 17 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar ein. Sinkende Ladenfrequenzen, hohe Rabatte und ein harter Wettbewerb mit lokalen Marken wie Anta setzen Nike dort weiter zu. Auch die Kultmarke Converse enttäuscht: Die Umsätze fielen zuletzt um 30 Prozent.

Nike hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet – und wurde dennoch mit einem zweistelligen Kursrutsch bestraft. Der weltgrößte Sportartikelhersteller steigerte den Gewinn je Aktie auf 53 Cent und erzielte einen Umsatz von 12,43 Milliarden US-Dollar. Beide Kennzahlen lagen über den Markterwartungen. Die Aktie verlor nachbörslich dennoch rund 10 Prozent und liegt seit Jahresbeginn weitere 11 Prozent im Minus.

CEO Elliott Hill, der seit gut einem Jahr den Konzern umbaut, spricht offen von einer Übergangsphase. Der Konzern baut Lagerbestände ab, investiert wieder stärker in den Großhandel und will sich klarer auf leistungsorientierte Sportprodukte fokussieren. Die frühere Fixierung auf Direktvertrieb wird zurückgefahren. Hill bezeichnet das laufende Geschäftsjahr als Phase des Umbaus und sieht Nike "in der Mitte des Comebacks".

Operativ zeigen sich erste Lichtblicke. Der Großhandel wuchs im Quartal um 8 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar, während der Direktvertrieb weiter rückläufig ist. In der wichtigen Running-Kategorie gewinnt Nike wieder Marktanteile, zudem meldet der Konzern den bislang besten Black Friday auf Nike.com. Neue Produktinitiativen wie eine zusätzliche Performance-Plattform sollen 2026 folgen.

Kurzfristig bleibt der Druck hoch. Für das laufende dritte Quartal stellt der Adidas-Konkurrent einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Bruttomarge dürfte um bis zu 2,25 Prozentpunkte sinken. Zölle allein belasten die Marge mit rund 3,15 Prozentpunkten und verursachen jährliche Zusatzkosten von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.

Trotzdem sehen viele Analysten die Aktie zunehmend als Turnaround-Wette. Rund 70 Prozent der Experten empfehlen Nike weiterhin zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Argumentation: Nike ist operativ angeschlagen, aber nicht strukturell gebrochen. Gelingt es, China zu stabilisieren, Margen zurückzuholen und das Produktprofil zu schärfen, könnte der Kursverfall im Rückblick eine Einstiegschance gewesen sein – mit erhöhtem Risiko, aber auch entsprechendem Potenzial.

David Swartz, der leitende Aktienanalyst von Morningstar, rechnet damit, dass sich die Ergebnisse bereits im frisch angelaufenen zweiten Geschäftshalbjahr verbessern werden. Dadurch könnten auch die Zahlen für das Gesamtjahr besser als bislang am Markt eingepreist ausfallen. Ein erfolgreicher Turnaround könnte der Aktie in den kommenden zwei Jahren zu einer kräftigen Erholungsrallye verhelfen. Das Potenzial ist gewaltig: Noch vor vier Jahren notierten die Nike-Titel knapp unter der Marke von 180 US-Dollar – mit dem aktuellen Einbruch kosten sie weniger als 60 US-Dollar.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion