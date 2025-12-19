    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    2 Jahre Rallye voraus?

    709 Aufrufe 709 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nike bricht ein – beste Gelegenheit für Einstieg, sagt Analyst

    Der Adidas-Konkurrent überrascht operativ positiv, wird an der Börse aber hart abgestraft. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass der Umbau greifen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    2 Jahre Rallye voraus? - Nike bricht ein – beste Gelegenheit für Einstieg, sagt Analyst
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Nike hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet – und wurde dennoch mit einem zweistelligen Kursrutsch bestraft. Der weltgrößte Sportartikelhersteller steigerte den Gewinn je Aktie auf 53 Cent und erzielte einen Umsatz von 12,43 Milliarden US-Dollar. Beide Kennzahlen lagen über den Markterwartungen. Die Aktie verlor nachbörslich dennoch rund 10 Prozent und liegt seit Jahresbeginn weitere 11 Prozent im Minus.

    Der Grund für die Skepsis der Anleger liegt weniger in Nordamerika als in China. Während die Erlöse in Nordamerika um 9 Prozent auf 5,63 Milliarden US-Dollar zulegten, brach das Geschäft in der Region Greater China um 17 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar ein. Sinkende Ladenfrequenzen, hohe Rabatte und ein harter Wettbewerb mit lokalen Marken wie Anta setzen Nike dort weiter zu. Auch die Kultmarke Converse enttäuscht: Die Umsätze fielen zuletzt um 30 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    155,00€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    178,19€
    Basispreis
    1,47
    Ask
    × 13,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CEO Elliott Hill, der seit gut einem Jahr den Konzern umbaut, spricht offen von einer Übergangsphase. Der Konzern baut Lagerbestände ab, investiert wieder stärker in den Großhandel und will sich klarer auf leistungsorientierte Sportprodukte fokussieren. Die frühere Fixierung auf Direktvertrieb wird zurückgefahren. Hill bezeichnet das laufende Geschäftsjahr als Phase des Umbaus und sieht Nike "in der Mitte des Comebacks".

    Operativ zeigen sich erste Lichtblicke. Der Großhandel wuchs im Quartal um 8 Prozent auf 7,5 Milliarden US-Dollar, während der Direktvertrieb weiter rückläufig ist. In der wichtigen Running-Kategorie gewinnt Nike wieder Marktanteile, zudem meldet der Konzern den bislang besten Black Friday auf Nike.com. Neue Produktinitiativen wie eine zusätzliche Performance-Plattform sollen 2026 folgen.

    Nike (B)

    -10,24 %
    -13,14 %
    -6,50 %
    -18,26 %
    -33,02 %
    -50,26 %
    -58,31 %
    -15,84 %
    +763,02 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993

    Kurzfristig bleibt der Druck hoch. Für das laufende dritte Quartal stellt der Adidas-Konkurrent einen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Bruttomarge dürfte um bis zu 2,25 Prozentpunkte sinken. Zölle allein belasten die Marge mit rund 3,15 Prozentpunkten und verursachen jährliche Zusatzkosten von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.

    Trotzdem sehen viele Analysten die Aktie zunehmend als Turnaround-Wette. Rund 70 Prozent der Experten empfehlen Nike weiterhin zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Argumentation: Nike ist operativ angeschlagen, aber nicht strukturell gebrochen. Gelingt es, China zu stabilisieren, Margen zurückzuholen und das Produktprofil zu schärfen, könnte der Kursverfall im Rückblick eine Einstiegschance gewesen sein – mit erhöhtem Risiko, aber auch entsprechendem Potenzial.

    David Swartz, der leitende Aktienanalyst von Morningstar, rechnet damit, dass sich die Ergebnisse bereits im frisch angelaufenen zweiten Geschäftshalbjahr verbessern werden. Dadurch könnten auch die Zahlen für das Gesamtjahr besser als bislang am Markt eingepreist ausfallen. Ein erfolgreicher Turnaround könnte der Aktie in den kommenden zwei Jahren zu einer kräftigen Erholungsrallye verhelfen. Das Potenzial ist gewaltig: Noch vor vier Jahren notierten die Nike-Titel knapp unter der Marke von 180 US-Dollar – mit dem aktuellen Einbruch kosten sie weniger als 60 US-Dollar.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    2 Jahre Rallye voraus? Nike bricht ein – beste Gelegenheit für Einstieg, sagt Analyst Der Adidas-Konkurrent überrascht operativ positiv, wird an der Börse aber hart abgestraft. Schwäche in China, Zölle und Margendruck belasten kurzfristig. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass der Umbau unter CEO Elliott Hill greifen könnte.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     