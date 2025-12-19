BARCLAYS stuft NIKE INC auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen von 70 auf 64 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen hinsichtlich Umsatz, Betriebskosten und operativer Marge übertroffen, schrieb Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Erwartung, dass eine nachhaltige profitable Erholung der Umsatzerlöse länger dauern werde und die für 2026/27 und 2027/28 prognostizierte Margenausweitung möglicherweise zu aggressiv sei, habe sie jedoch ihre Gewinnprognosen (EPS) reduziert./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,27 % und einem Kurs von 50,32EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Adrienne Yih
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 70
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
