Ölpreise wieder schwächer
- Ölpreise fallen erneut, Unterstützung flaut ab.
- Zweiter Wochenverlust für Öl-Notierungen in Folge.
- Markt sieht Überangebot, geopolitische Risiken ignoriert.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag wieder abgetaucht. Somit ist die jüngste Unterstützung durch die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela wieder abgeflaut. Aktuell laufen die Öl-Notierungen auf ihren zweiten Wochenverlust in Folge zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel im frühen Handel um 9 Cent auf 59,73 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 55,99 Dollar und damit 16 Cent weniger. Bisher haben die Ölpreise in diesem Jahr um rund ein Fünftel nachgegeben.
Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, meint etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten./stk/stw
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.