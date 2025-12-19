    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise wieder schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise fallen erneut, Unterstützung flaut ab.
    • Zweiter Wochenverlust für Öl-Notierungen in Folge.
    • Markt sieht Überangebot, geopolitische Risiken ignoriert.
    Ölpreise wieder schwächer
    Foto: Emphyrio - pixabay

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag wieder abgetaucht. Somit ist die jüngste Unterstützung durch die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela wieder abgeflaut. Aktuell laufen die Öl-Notierungen auf ihren zweiten Wochenverlust in Folge zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel im frühen Handel um 9 Cent auf 59,73 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar kostete 55,99 Dollar und damit 16 Cent weniger. Bisher haben die Ölpreise in diesem Jahr um rund ein Fünftel nachgegeben.

    Der dominierende Faktor am Ölmarkt sei derzeit definitiv der Fokus auf ein strukturelles Überangebot, meint etwa Haris Khurshid, Chief Investment Officer bei Karobaar Capital LP in Chicago. Die sich einstellende Grundüberzeugung, dass der Markt mit einer Ölschwemme konfrontiert sei, lasse geopolitische Themen und Risiken wie den Ukrainekrieg oder Venezuela in den Hintergrund treten./stk/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Ölpreise wieder schwächer Die Ölpreise sind am Freitag wieder abgetaucht. Somit ist die jüngste Unterstützung durch die Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela wieder abgeflaut. Aktuell laufen die Öl-Notierungen auf ihren zweiten Wochenverlust in Folge zu. Der …
