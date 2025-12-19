    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Ukraine-Finanzierung

    Selenskyj dankbar für Unterstützung

    • Selenskyj dankt EU für bedeutende Finanzhilfe.
    • Ukraine erhält zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro.
    • Eingefrorene russische Vermögenswerte für Rückzahlung.
    Ukraine-Finanzierung - Selenskyj dankbar für Unterstützung
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt den europäischen Staats- und Regierungschefs nach ihrer Verständigung auf eine Finanzierung seines von Russland angegriffenen Landes. Selenskyj sprach in sozialen Medien von einer "bedeutenden Unterstützung", die wirklich die Widerstandsfähigkeit seines Landes stärke. Es sei wichtig, die russischen Vermögenswerte eingefroren zu lassen und dass die Ukraine eine finanzielle Sicherheitsgarantie für die nächsten Jahre erhalten habe.

    Die EU-Staaten haben sich in der Nacht nach monatelangem Streit auf einen Kompromiss zur Finanzierung der von Russland angegriffenen Ukraine für die nächsten zwei Jahre verständigt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zufolge erhält Kiew von der EU einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro. Falls Russland für Kriegsschäden keine Entschädigung leistet, sollen in der EU eingefrorene russische Vermögenswerte für die Rückzahlung herangezogen werden./ksr/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
