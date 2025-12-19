    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei stehe operativ besser da als der Konkurrent Maersk, schrieb Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für 2025 leicht nach oben und rechnet mit einem gewohnt vorsichtigen Ausblick auf 2026./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 114,7EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Marco Limite
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 94
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
