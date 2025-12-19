BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Container-Reederei stehe operativ besser da als der Konkurrent Maersk, schrieb Marco Limite in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für 2025 leicht nach oben und rechnet mit einem gewohnt vorsichtigen Ausblick auf 2026./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 114,7EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.