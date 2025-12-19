BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die FedEx-Aktie dürfte ihre jüngsten Kursgewinne fortsetzen, da der Logistikkonzern ein unerwartet gutes Quartal verzeichnet und die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben habe, schrieb Brandon Oglenski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der planmäßigen Ausgliederung des Frachtgeschäfts und der bis ins Kalenderjahr 2026 andauernden Netzwerk-Konsolidierung sieht er in der Aktie erhebliches langfristiges Wertpotenzial./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 245,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Brandon Oglenski

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was eine Steigerung von +25,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer