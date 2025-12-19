    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex
    BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die FedEx-Aktie dürfte ihre jüngsten Kursgewinne fortsetzen, da der Logistikkonzern ein unerwartet gutes Quartal verzeichnet und die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 angehoben habe, schrieb Brandon Oglenski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der planmäßigen Ausgliederung des Frachtgeschäfts und der bis ins Kalenderjahr 2026 andauernden Netzwerk-Konsolidierung sieht er in der Aktie erhebliches langfristiges Wertpotenzial./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 21:27 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 245,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Brandon Oglenski
    Analysiertes Unternehmen: Fedex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 360
    Kursziel alt: 360
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
