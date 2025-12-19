    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBBVA AktievorwärtsNachrichten zu BBVA
    Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • BBVA plant Rückkaufprogramm über 3,96 Mrd. Euro.
    • Erste Tranche von 1,5 Mrd. Euro startet am 22.12.
    • Entscheidung wurde vom Verwaltungsrat getroffen.
    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA will fast vier Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Verwaltungsrat habe ein Rückkaufprogramm über bis zu 3,96 Milliarden Euro beschlossen, teilte das Geldhaus am Freitag in Madrid mit. Mit der ersten Tranche im Umfang von 1,5 Milliarden Euro will die Bank am 22. Dezember beginnen./stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BBVA Aktie

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 19,57 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um +0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 113,19 Mrd..

    BBVA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5913. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -23,70 %/+11,90 % bedeutet.




