    LIR Life Sciences: Dr. Peter Singer zum wissenschaftlichen Berater ernannt

    Mit einem international renommierten Gesundheitsexperten an Bord setzt LIR Life Sciences ein starkes Zeichen für globale, bezahlbare Adipositastherapien.

    • LIR Life Sciences ernennt Dr. Peter Singer, einen internationalen Gesundheitsexperten und ehemaligen Sonderberater der WHO, zum wissenschaftlichen Berater.
    • Dr. Singer bringt über 25 Jahre Erfahrung in Gesundheitsinnovation, öffentlicher Gesundheitspolitik und globaler Entwicklung mit.
    • Er war zuvor CEO von Grand Challenges Canada und hat über 450 Millionen CAD für Gesundheitsinnovationen in mehr als 90 Ländern verwaltet.
    • Dr. Singer wird LIRs Strategie zur Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen Adipositastherapien weltweit unterstützen.
    • Das Unternehmen hat Venture Liquidity Providers Inc. mit Market-Making-Diensten beauftragt, um den Handel mit seinen Stammaktien zu unterstützen.
    • LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Fettleibigkeit, einschließlich neuartiger Verabreichungssysteme.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
