LIR Life Sciences: Dr. Peter Singer zum wissenschaftlichen Berater ernannt
Mit einem international renommierten Gesundheitsexperten an Bord setzt LIR Life Sciences ein starkes Zeichen für globale, bezahlbare Adipositastherapien.
Foto: adobe.stock.com
- LIR Life Sciences ernennt Dr. Peter Singer, einen internationalen Gesundheitsexperten und ehemaligen Sonderberater der WHO, zum wissenschaftlichen Berater.
- Dr. Singer bringt über 25 Jahre Erfahrung in Gesundheitsinnovation, öffentlicher Gesundheitspolitik und globaler Entwicklung mit.
- Er war zuvor CEO von Grand Challenges Canada und hat über 450 Millionen CAD für Gesundheitsinnovationen in mehr als 90 Ländern verwaltet.
- Dr. Singer wird LIRs Strategie zur Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen Adipositastherapien weltweit unterstützen.
- Das Unternehmen hat Venture Liquidity Providers Inc. mit Market-Making-Diensten beauftragt, um den Handel mit seinen Stammaktien zu unterstützen.
- LIR Life Sciences fokussiert sich auf die Entwicklung skalierbarer und erschwinglicher Therapien zur Behandlung von Fettleibigkeit, einschließlich neuartiger Verabreichungssysteme.
Der Kurs von LIR Life Sciences lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8170EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,13 % im
Plus.
+2,13 %
-16,98 %
-80,75 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte