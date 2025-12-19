    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax am Verfallstag zunächst kaum verändert

    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag hat sich der Dax am Freitag zunächst behauptet. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra notierte er prozentual kaum verändert bei 24.196 Punkten. Die Wochenbilanz des Dax ist damit knapp positiv. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex um mehr als ein Fünftel zugelegt.

    Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

    Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,24 Prozent auf 30.207 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss./ajx/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Aktien Frankfurt Eröffnung Dax am Verfallstag zunächst kaum verändert Nach der Erholung vom Vortag hat sich der Dax am Freitag zunächst behauptet. Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra notierte er prozentual kaum verändert bei 24.196 Punkten. Die Wochenbilanz des Dax ist damit knapp positiv. Seit Jahresanfang …
