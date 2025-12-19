    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNike (B) AktievorwärtsNachrichten zu Nike (B)

    Nike (B) Aktie verliert deutlich an Wert - -4,60 % - 19.12.2025

    Am 19.12.2025 ist die Nike (B) Aktie, bisher, um -4,60 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nike (B) Aktie.

    Foto: wu yi - unsplash

    Nike ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für innovative Produkte und starke Markenpräsenz. Hauptkonkurrenten sind Adidas und Puma. Einzigartig durch Technologien wie Nike Air und prominente Werbekampagnen.

    Nike (B) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.12.2025

    Die Nike (B) Aktie ist bisher um -4,60 % auf 50,66 gefallen. Das sind -2,45  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Nike (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,60 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Nike (B) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,04 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nike (B) Aktie damit um -13,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,95 %. Im Jahr 2025 gab es für Nike (B) bisher ein Minus von -31,49 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

    Nike (B) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,63 %
    1 Monat -6,95 %
    3 Monate -18,04 %
    1 Jahr -32,69 %

    Informationen zur Nike (B) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Nike (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,91 Mrd.EUR € wert.

    Nike bricht ein – beste Gelegenheit für Einstieg, sagt Analyst


    Der Adidas-Konkurrent überrascht operativ positiv, wird an der Börse aber hart abgestraft. Schwäche in China, Zölle und Margendruck belasten kurzfristig. Gleichzeitig verdichten sich die Anzeichen, dass der Umbau unter CEO Elliott Hill greifen könnte.

    Adidas und Puma leiden vorbörslich unter Nike-Enttäuschung


    Die Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller leiden am Freitag vorbörslich unter negativen Vorgaben des US-Konkurrenten Nike . Für die Aktien von Adidas ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent bergab und für jene von …

    JEFFERIES stuft NIKE INC auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse bestätigten, dass die Trendwende beim US-Sportartikelkonzern an …

    Nike (B) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nike (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nike (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nike (B)

    -9,70 %
    -13,14 %
    -6,50 %
    -18,26 %
    -33,02 %
    -50,26 %
    -58,31 %
    -15,84 %
    +768,16 %
    ISIN:US6541061031WKN:866993



