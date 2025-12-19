Wirtschaft
Dax startet kaum verändert - Optionsverfall im Fokus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.210 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, die Deutsche Post und die Commerzbank, am Ende Symrise, Adidas und SAP.
"Es ist der größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Beim Dax werden heute die vier größten ausstehenden Optionen fällig. Von den zehn größten Optionspositionen werden acht heute fällig. Von den 25 größten laufen 18 aus.
"Spannend wird vor allem, ob die heute auslaufenden Absicherungspositionen prolongiert werden", so Altmann. "Andernfalls könnte der Dax einen großen Teil seines Sicherheitsnetzes verlieren." Die wichtige Marke sei auch beim heutigen Optionsverfall die 24.000. "Hier laufen fast 10.000 Call-Kontrakte und fast 7.000 Put-Kontrakte aus." Nach dem heutigen Handelstag dürften Handelsumsätze und Liquidität schlagartig zurückgehen. "Heute ist der letzte große Handelstag dieses Börsenjahres", sagte der Marktexperte.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1714 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8537 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 59,60 US-Dollar; das waren 22 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Trapos schrieb gestern 16:00
mitdiskutieren »
War halt für den der dies viel wie so oft eine schnelle Tradinggelegenheit. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
lancelott schrieb 10.12.25, 23:12
Laut Ampel, ich glaube Habeckmitdiskutieren »
wars:
SYSTEMRELEVANT
Da musste man doch kaufen.
Bin gespannt wie hoch das läuft, bis zur 200 ist nicht mehr weit.
Allen investierten ein gutes Händchen.
Frudost schrieb 28.11.25, 10:43
mitdiskutieren »
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SIEMENS-ENERGY-AG-113013151/bewertung/
|Marktwert
|97,47 Mrd.
|KGV 2025
|62,1x
|KGV 2026 *
|32,5x
|Enterprise Value (EV)
|92,16 Mrd.
|EV / Sales 2025
|2,17x
|EV / Sales 2026 *
|2,09x
|Streubesitz
|81,74 %
|Rendite 2025 *
|0,55 %
|Rendite 2026 *
|1,36 %
Info zu deinem KGV 65 so schaut die Vorausschau für 2026 mit 32,5 aus. Und für einen dynamischen wachsenden Unternehmen ein "günstiges" KGV
