    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDTE Energy AktievorwärtsNachrichten zu DTE Energy

    AKTIE IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle bei Anlegern gefragt - Berichte über Tiktok-Vertrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle-Aktien steigen um 5,6 Prozent am Freitag.
    • TikTok-Deal mit US-Investoren soll bald finalisiert werden.
    • Fortschritte beim Rechenzentrum-Bau in Michigan gemeldet.
    AKTIE IM FOKUS - Oracle bei Anlegern gefragt - Berichte über Tiktok-Vertrag
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle dürften am Freitag vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie profitieren. Auf der deutschen Plattform Tradegate wurden sie am Morgen 5,6 Prozent höher gehandelt und damit ähnlich deutlich, wie am Vorabend in ersten nachbörslichen Entwicklungen an der Nasdaq. Dort waren nach 180 Dollar zum Ende des regulären Handels später Kurse im Bereich von 190 Dollar gezahlt worden.

    Ein Händler begründete den Anstieg bei Oracle damit, dass laut Medienberichten eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der Softwarekonzern Oracle gehören. Der Prozess hing davor seit Monaten in der Schwebe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    179,35€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    200,24€
    Basispreis
    1,10
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vermeldet wurden außerdem Fortschritte beim Bau eines großen Rechenzentrums im US-Bundesstaat Michigan. Obwohl das Projekt bei Bürgern umstritten war, haben die Behörden einem Antrag des Energieversorgers DTE Energy zur Stromversorgung einer von Oracle und OpenAI geplanten Anlage zugestimmt./tih/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 464,00 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +41,17 %/+145,52 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Oracle bei Anlegern gefragt - Berichte über Tiktok-Vertrag Die Aktien von Oracle dürften am Freitag vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie profitieren. Auf der deutschen Plattform Tradegate wurden sie am Morgen 5,6 Prozent höher gehandelt und damit ähnlich deutlich, wie am Vorabend in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     