AKTIE IM FOKUS
Oracle bei Anlegern gefragt - Berichte über Tiktok-Vertrag
- Oracle-Aktien steigen um 5,6 Prozent am Freitag.
- TikTok-Deal mit US-Investoren soll bald finalisiert werden.
- Fortschritte beim Rechenzentrum-Bau in Michigan gemeldet.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle dürften am Freitag vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie profitieren. Auf der deutschen Plattform Tradegate wurden sie am Morgen 5,6 Prozent höher gehandelt und damit ähnlich deutlich, wie am Vorabend in ersten nachbörslichen Entwicklungen an der Nasdaq. Dort waren nach 180 Dollar zum Ende des regulären Handels später Kurse im Bereich von 190 Dollar gezahlt worden.
Ein Händler begründete den Anstieg bei Oracle damit, dass laut Medienberichten eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der Softwarekonzern Oracle gehören. Der Prozess hing davor seit Monaten in der Schwebe.
Vermeldet wurden außerdem Fortschritte beim Bau eines großen Rechenzentrums im US-Bundesstaat Michigan. Obwohl das Projekt bei Bürgern umstritten war, haben die Behörden einem Antrag des Energieversorgers DTE Energy zur Stromversorgung einer von Oracle und OpenAI geplanten Anlage zugestimmt./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 464,00 Mrd..
Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +41,17 %/+145,52 % bedeutet.