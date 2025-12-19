Oracle bei Anlegern gefragt - Berichte über Tiktok-Vertrag

Vermeldet wurden außerdem Fortschritte beim Bau eines großen Rechenzentrums im US-Bundesstaat Michigan. Obwohl das Projekt bei Bürgern umstritten war, haben die Behörden einem Antrag des Energieversorgers DTE Energy zur Stromversorgung einer von Oracle und OpenAI geplanten Anlage zugestimmt./tih/ajx/stk

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (18. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -3,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 464,00 Mrd..

Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +41,17 %/+145,52 % bedeutet.