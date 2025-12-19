Bayer-Bonus-Zertifikat mit 22%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

In der Hoffnung auf eine baldige Beendigung der US-Rechtsstreitigkeiten und positiver Unternehmensnachrichten setzte der Wert vor allem in den vergangenen Wochen zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung an, die den Aktienkurs auf seinen aktuellen Wert bei 35,50 Euro ansteigen ließ. Wegen der verbesserten Geschäftslage und positiven Unternehmensnachrichten bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 50 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Bayer-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die eine Investition in die auf dem aktuellen Preisniveau bereits als „leicht überbewertet“ eingeschätzte Bayer-Aktie ins Auge fassen und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren möchten, könnten die Anschaffung in ein Bonus-Zertifikat mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Bayer-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 24 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 40 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Bayer-Aktie (ISIN: DE000PK3LMP2) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 40 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 24 Euro. Beim Bayer-Aktienkurs von 35,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 32,67 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Investoren mit einem geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 32,67 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 22,44 Prozent (gleich 18 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,39 Prozent auf 24 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 24 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Bayer-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 32,67 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.