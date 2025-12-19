Trump Media & Kernfusion: 40 % Kursplus für Strom, den es noch nicht gibt

TAE Technologies, das unter anderem von Alphabet unterstützt wird, gilt seit Jahren als ambitionierter Akteur im Rennen um kommerzielle Kernfusion. Das Unternehmen plant, Anfang der 2030er Jahre erstmals Strom zu produzieren. Einnahmen werden frühestens ab 2031 erwartet. Dennoch verspricht sich TAE durch den Börsenzugang deutlich leichteren Zugang zu Kapital – ein entscheidender Vorteil in einer Branche mit extrem hohem Finanzierungsbedarf.

Trump Media & Technology Group und das Kernfusionsunternehmen TAE Technologies haben eine überraschende Fusion im Volumen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar vereinbart. Der Zusammenschluss erfolgt als reiner Aktiendeal und soll TAE an die Börse bringen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Trump Media, der Muttergesellschaft von Truth Social, rund 50 Prozent des kombinierten Unternehmens halten. Die Aktie von Trump Media sprang nach der Ankündigung um fast 42 Prozent nach oben, nachdem sie zuvor seit Jahresbeginn rund 70 Prozent verloren hatte.

"Die Trump Media and Technology Group hat eine unkündbare Infrastruktur aufgebaut, um die freie Meinungsäußerung im Internet für Amerikaner zu sichern, und jetzt machen wir einen großen Schritt in Richtung einer revolutionären Technologie, die Amerikas globale Energiedominanz für Generationen festigen wird", sagte Trump-Media-Chef Devin Nunes. "Die Fusionsenergie wird der dramatischste Durchbruch im Energiebereich seit Beginn der kommerziellen Nutzung der Kernenergie in den 1950er Jahren sein."

Kernfusion gilt seit Jahrzehnten als potenziell nahezu unbegrenzte, CO₂-freie Energiequelle, ist technologisch jedoch extrem anspruchsvoll. Während Konkurrenten wie Commonwealth Fusion Systems oder das von Microsoft unterstützte Helion auf vergleichsweise etabliertere Ansätze setzen, verfolgt TAE einen deutlich komplexeren Weg. "TAE strebt einen Grand Slam an", kommentierte Bloomberg-Analyst Chris Gadomski. "Aber viel Glück dabei."

Kritiker verweisen darauf, dass Fusion trotz jüngster wissenschaftlicher Durchbrüche noch Jahre oder Jahrzehnte von einer breiten kommerziellen Nutzung entfernt sein dürfte. "Alle Fusions-Startups behaupten, dass sie Anfang der 2030er Jahre Fusionsstrom ins Netz einspeisen werden", sagte der frühere Forschungsphysiker Daniel Jassby. "Sie haben keine Rechtfertigung für diese Aussage – das wird auf keinen Fall passieren."

TAE-CEO Michl Binderbauer sieht das anders und verteidigt den Deal offensiv. "Sammelt man über mehrere Jahre hinweg 1 Milliarde US-Dollar an Kapital ein? Oder holt man es sich mit hoher Geschwindigkeit?", fragte er. "Die hohe Geschwindigkeit ist entscheidend." Kritik an möglichen Interessenkonflikten, etwa wegen der Nähe zur Trump-Familie, wies das Weiße Haus zurück.

Für Anleger bleibt die Fusion vor allem eine hochriskante Wette: auf politischen Rückenwind, anhaltende Kapitalzuflüsse – und eine Technologie, deren Durchbruch seit Jahrzehnten immer kurz bevorstehen soll.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



