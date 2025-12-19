ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Knapp im Plus am großen Verfallstag
- Dax leicht im Plus, 24.225 Punkte am Freitag.
- Volatilität erwartet durch großen Verfallstag.
- Adidas und Puma fallen nach Nike-Zahlen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag tut sich im Dax am Freitag zunächst nur wenig. Im frühen Handel verbuchte er ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.225 Punkte. Die Wochenbilanz des Dax ist damit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex um mehr als ein Fünftel zugelegt.
Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.
Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,16 Prozent auf 30.331 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss.
Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma gaben im Zuge enttäuschender Geschäftszahlen von Nike um 0,5 Prozent und 1,4 Prozent nach. Probleme hat der US-Konzern weiter in China und mit seiner Marke Converse.
Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker Fedex mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich hierzulande auf die Papiere der DHL Group positiv aus mit plus 0,9 Prozent.
Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding sanken nach detaillierten Zahlen für das dritte Quartal um 3,3 Prozent. Damit testeten sie die Unterstützung im Bereich 82-Euro-Marke./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 46,87 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,51 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,40 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -30,40 %/+4,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DAX......kurz vor dem Schlachtfest
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifMann, was laufen hier Kanonen frei rum.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Normalerweise lass ich den Dünnschxxxx an mir unbeachtet vorbeiziehen. Aber ihr! schießt wahrlich den Vogel mit euren Reaktionen ab - auf meinen Los von weniger als 200 Punkten (Aquavalent von 100 Punkten im DAX) in Dow - abzugeilxxx. Unabhängig davon, dass Fehltrades zum Geschäft dazugehören. Aber nur hier im Forum gibt’s 100%, während 97% scheitern. Da lachen doch selbst die Hühner, wie AK mit ihren über 500 Punkten Minus-Trades im DAX.
Aber ihr versucht den Falschen anzupinckeln!
Der große Nachteil hier im Forum ist, dass a) Forum täglich neu erstellt wird und b) jeden Tag aufs Neues die Clowns hier mit Kurzzeitgedächtnis und deren Nonsense zugemühlt werden kann.
Daher helfe ich mal auf die Sprünge-nur diese Woche, was ich mal feststellen konnte:
Wo wart ihr bzw. waren eure Reaktionen auf meine Ansagen, dass die! Marken 47626, 47567, dann zur FED-Zinsentscheid 47667 mit Relevanz erst bespielet werden sollen?
Wurde nur eine der oben genannten relevanten Zielmarken hier kommunizier? Ich helfe auf die Sprünge: Nein!
Während FED-Entscheid – z.b. Blanco Short, wo ich netterweise schreibe, es gibt nur Long-Signale. Egal.
Push & Closing in den/im 48060 als Trendwende-Marke nicht zu unterschätzen empfohlen … ich empfehle als neue Zielmarke bei 48700 zu beachten.
Hat jemand hier die Marke auf dem Schirm gehabt bzw. gepostet? Nein!
Gestern war ich etwas zu früh mit meinen Einschätzungen/Handelsentscheodungen … baue auch die Charts bei DOW erst seit jüngstem nach meinem Setup auf. Mein größter Fehler war die ersten Warnungen mit der 48400-Marke – die ich auch kommuniziert habe - nicht weiterverfolgen zu können, da ich in die Termine musste.
Hat jemand überhaupt irgendetwas von 48400-Marke gepostet? Nein! Wo war der Boden bei dem Downmove nochmal? Ja, genau … 48400 in der Relevanz.
Darüber hinaus habe ich 48888 als wichtige Marke für euch! kommuniziert, die sauber genommen werden muss, dass der Plan nach oben weiter stimmt. Wo waren die Hochs in DOW nochmal?
Und das ist an Mehrwert von mir nur in diese Woche. Die letzten Jahre lassen wir maL bei Seite - bei dem Kurzzeitgedächtnis ist ehe obsolet.
Langer Rede kurzer Sinn: Nur ihr – order, AK, R32 und Konsorten – haben das Forum hier zur Trash-Veranschlagung verkommen lassen, wo genau die Anfänger entweder nur Geld verlieren können oder völlig falsches Bild von dem Potenzial und Möglichkeiten bei/via Daytrading bekommen. Bestenfalls lügt ihr euch selbst täglich nur an. Den Rest könnt ihr euch vorstellen, was ich sonst von eurem Daytrading, täglichen Nonsense, etc. denke.
In diesem Sinne ...